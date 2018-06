Statsministeret har tirsdag bekræftet over for B.T., at statsminister Lars Løkke Rasmussen onsdag den 6. juni blev udsat for et bizart optrin, da han var på Dyrehavsbakken for at se Cirkusrevyen.

To mænd 'antastede ham og var nærgående', og fik under mødet med Lars Løkke taget et foto, hvor den ene holder en pose, der angiveligt indeholder kokain eller et andet ulovligt rusmiddel, over statsministerens hoved, uden at han lægger mærke til det.

Et billede af statsminister Lars Løkke Rasmussen, og hvad der påstås at være en pose kokain, spredes på nettet. Statsministeriet oplyser i den forbindelse til B.T., at Løkke blev antastet af nærgående personer efter en tur i Cirkusrevyen. Nordsjællands Politi bekræfter, at én er anholdt i sagen. Læs mere på bt.dk Et opslag delt af BT (@bt.dk) den 11. Jun, 2018 kl. 11.22 PDT

Men selv om sagen kan virke pinlig for Lars Løkke Rasmussen på grund af billedet, er det ikke en møgsag for statsministeren, siger B.T.'s politiske redaktør, Andreas Karker.

»Han har ikke noget problem, for han kan ikke gøre for, at de personer har valgt at opføre sig på den måde«, siger han.

»Man kan måske rejse et spørgsmål om, hvorvidt han somme tider er lidt overdrevent åben over for folk, der møder ham, og vil hilse og have taget billeder. Der var jo eksempelvis den pinlige sag i Vollsmose, hvor der kom en mand hen og trykkede hans hånd, og det viste sig at være lederen af Black Army«, siger Andreas Karker.

»Man kan undre sig over, at den slags ting kan finde sted, når Lars Løkke Rasmussen er omgivet af livvagter. Men det er Løkke selv, der gerne vil møde folk, og det er en god ting. Det er der ikke noget dårligt i at gøre«, lyder det fra redaktøren.

Lars Løkke Rasmussen skal efter planen deltage i Folkemødet på Bornholm i denne uge. Arrangementet er kendt for at være folkets chance for at møde politikerne ansigt til ansigt under uformelle forhold, og her skal Lars Løkke Rasmussen ikke frygte at se vælgerne i øjnene, mener Andreas Karker.

»Jeg mener ikke, at han behøver tage nogen forholdsregler overhovedet. Han er god til at tage sådanne ting op, når han holder taler, så det kan godt være noget, han vil gøre lidt grin med. Det vil være en ganske udmærket måde at tackle det på«, siger Karker.

Nordsjællands Politi har anholdt den ene af de to mænd fra billedet og sigtet ham for besiddelse af en mindre mænge narkotika, som han havde på sig på anholdelsestidspunktet.