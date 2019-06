De fleste danskere imødeså ministerlisten med spænding, da den blev offentliggjort torsdag morgen.

Men nogle imødeser den med større spædning end andre - nemlig sådan en som mig, der for kort tid siden offentliggjorde en liste med ministrene, som jeg troede, den ville så ud.

18. maj lavede jeg en liste med 20 ministre - tallet var rigtigt.

Når jeg så sammenligner med den rigtige liste, må jeg desværre erkende, at jeg kun havde syv helt rigtige. Altså navn og position helt præcis.

Jeg er særlig stolt af, at jeg kunne forudse, at Kaare Dybvad bliver boligminister, at Trine Bramsen bliver forsvarsminister og at Peter Hummelgaard bliver beskæftigelsesminister. Jeg ramte også rigtigt med Nick Hækkerup, Mattias Tesfaye, Pernille Rosenkrantz-Theil og, nå ja, Mette Frederiksen.

Desværre troede jeg, at Nicolai Wammen skulle være udenrigsminister, at Mogens Jensen skulle være kulturminister. Og jeg gjorde Thomas Gyldal Petersen til økonomi- og indenrigsminidter (ham blev der ikke ringet til) og Mette Reissmann til uddannelses- og forskningsminister (hun blev ikke valgt).

Hvis man bare tager navnene, havde jeg 17 rigtige navne men på forkerte poster. Dem, jeg slet ikke havde forudset, var Jeppe Kofod, Lea Wermelin og Joy Mogensen.

Min liste var ikke gætværk, men blev til ved samtale med ilder i Socialdemkratiet. Men man må bare sige, at selv toprutinrrede politikere har svcært ved at forudse en slags. Og det har jeg også.