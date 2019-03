Sober debat, men svært at skelne mellem, hvad de to fløje skulle repræsentere. Og så skulle der have været flere visioner og mindre teknokrati.

Sådan lyder konklusionen fra skuespiller og filminstruktør Charlotte Sachs Bostrup og kendisfrisør Dennis Knudsen, ovenpå Mette Frederiksen (S) og Lars Løkke Rasmussens (V) første tv-duel nogensinde.

B.T. har allieret sig med fem kendte vælgere, som har takket ja til at udgøre B.T.s kendispanel under valgkampen.

Denne gang er det Charlotte Sachs Bostrup og Dennis Knudsen, der kommenterer.

Begge paneldeltagere bed under debatten særligt mærke i, at de to fløje langt hen ad vejen virkede til at være mere enige end uenige.

»Det var en sober debat, og jeg synes, det var rart at se dem begge bevare den gode tone nogenlunde hele vejen igennem. Dog har jeg svært ved at se forskellen på, hvad de to fløje skulle repræsentere,« siger Charlotte Sachs Bostrup.

Filminstruktøren synes, at debatten blev for teknokratisk, og savnede at begge fløje kom med konkrete løsningsforslag til de problemer, som den fremtidige regering står overfor. Eksempelvis klimadebatten, som hun selv interesserer sig meget for.

»Jeg savnede især visioner. Særligt fra oppositionen, som gerne skulle være dem, der stiller et alternativ til rådighed,« siger Charlotte Sachs Bostrup.

B.T.s kendispanel B.T. har allieret sig med en række kendte, som har takket ja til at udgøre B.T.s kendispanel under valgkampen. De vil, løbende og på skift, kommentere debatter, politikere, partier, valgløfter, og hvad der ellers er iøjnefaldende og omdiskuteret under valgkampen. Kendispanelet består af: Tv-værten Bubber

Sangerinden Julie Berthelsen

Kendisfrisøren Dennis Knudsen

Skuespiller og filminstruktør Charlotte Sachs Bostrup

Tidligere topcykelrytter Chris Anker Sørensen.

Også Dennis Knudsen hæftede sig ved den relativt store enighed, der var mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen under debatten.

»Mit umiddelbare indtryk efter debatten er, at det er to parti og politikere, der måske i virkeligheden er enige om mange ting,« siger han, men tilføjer dog, at det er to stærke personligheder, der begge taler fornuftigt og udviser ambitioner om at gøre det bedre.

Kendisfrisøren mener ligesom Charlotte Sachs Bostrup, at debatten blev for teknokratisk.

»Man sad næsten og blev kastet lidt frem og tilbage. Der kom så mange fakta og til på bordet, og det frustrerer mig lidt. Åben øjnene, kom ud i det virkelige liv og hent eksempler i stedet for,« siger han.

Både før og efter debatten spurgte værten Kåre Qvist, hvordan humøret var hos henholdsvis Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen. Begge gange lød svaret enstemmigt, at det var godt. Måske endda for godt, hvis man spørger Charlotte Sachs Bostrup.

»Faktisk var humøret lidt for godt. Det er selvfølgelig dejligt, men vi har ret alvorlige problemer, og så er jeg sgu lidt ligeglad med, at der står to og er i strålende humør. Faktisk burde de være i lidt dårligere humør,« siger hun.

Ifølge Dennis Knudsen havde Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen i den situation ikke mulighed for at svare anderledes.

»Ja, de fremstår glade og positive. Men det er jo lidt et tvunget svar. De kan ikke rigtigt stille sig op i en offentlig debat og sige, at de har det dårligt, og alt går af pommerns til,« siger han.