Valgkampen er endnu en gang blevet ramt af manipulation.

Det skete tirsdag aften på bt.dk, hvor vi spurgte læserne, hvor de har tænkt sig at sætte deres kryds ved folketingsvalget onsdag.

Ved hjælp af et messageboard på hjemmesiden 4chan aftalte et ukendt antal brugere at tilkendegive, at de vil stemme på partiet Stram Kurs, der er kendt for partilederen Rasmus Paludans stærkt kritiske holdninger til indvandrere og særligt muslimer.

'I ved, hvad I skal gøre. Stem på vores gutter. Stem på Stram Kurs', skriver en bruger på hjemmesiden og instruerer herefter både danske og udenlandske brugere i, hvordan de kommer ind på hjemmesiden og 'troller', altså manipulerer med resultatet.

Den form for manipulation er meget problematisk og meget svær at dæmme op for, siger Peter Kruse, ekspert i it-sikkerhed hos sikkerhedsfirmaet CSIS.

»Det er et problem. Vi bliver jo påvirket af meningsmålinger. Mange vælgere ser dem, og forholder sig til dem, og partierne retter ind efter dem. Det kan give et forkert indtryk af, hvilken vej valget går i dag,« siger han til B.T.

Hvordan garderer man sig mod den form for stemmefusk?

»Det er super svært. Den eneste måde er at identificere alle, der stemmer, hvilket vil sige, at de skal logge ind med nem-ID eller noget tilsvarende. Det er i praksis en umulighed for danske medier, vil jeg mene,« siger Peter Kruse.

Den manipulerede afstemning endte med at vise, at syv procent af deltagerne vil stemme på Stram Kurs. Det er uklart, hvor stor indflydelse manipulationen havde på resultatet. (Foto: B.T.) Vis mere Den manipulerede afstemning endte med at vise, at syv procent af deltagerne vil stemme på Stram Kurs. Det er uklart, hvor stor indflydelse manipulationen havde på resultatet. (Foto: B.T.)

Som konsekvens har B.T. onsdag formiddag fjernet den omtalte afstemning - og en tilsvarende afstemning, der stiller samme spørgsmål - fra hjemmesiden.

»De meningsmålinger, som er på alle medier, er naturligvis ikke signifikante. Det er derfor, vi på B.T. har meningsmålinger fra YouGov hver dag. Men vi har målinger på nettet, fordi det er en sjov og engagerende måde at deltage i valgkampen på,« siger B.T.s ansvarshavende chefredaktør, Michael Dyrby.

»Det er forventeligt, at der kan ske manipulation, men godt vi opdagede det, så vi kunne fjerne de to afstemninger,« siger han.

Samme manipulation skete for Ekstra Bladet tidligere i valgkampen, og i begge tilfælde har 4chan været bagmændenes mødested. Det er der en ganske særlig grund til, siger Christian Mogensen, Center for digital pædagogik, som er ekspert i hjemmesiden.

»4chan er først og fremmest et anonymt og i høj grad umodereret diskussionforum. Man kan vælge forskellige kanaler, hvor dem der har mobiliseret sig for at manipulere det danske valg, typisk er på det, der hedder /pol/«, siger Christian Mogensen.

»Det er et politisk ukorrekt forum, hvor der hersker en stemning af, at man må give jøder, muslimer og kvinder skylden for alt. Og der hersker en overbevisning om, at der findes en elite, som styrer alle medier og regeringer.«

»Derfor mener man tit, at det kan være både en god ting og nærmest en samfundspligt at påvirke meningsmålinger for at vise, 'vi er her',« siger eksperten.

Han understreger, at mange deltager for sjov, og ikke deler de ekstreme holdninger. Alle har de dog det til fælles, at de diskuterer anonymt i modsætning til for eksempel Facebook og Reddit.