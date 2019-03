Enhedslisten har lært en masse af at være parlamentarisk grundlag for Helle Thorning-Schmidts S-ledede regering fra 2011 til 2015.

De begik fejl dengang, som de ikke vil begå igen. For eksempel mener de nu, at de burde have væltet Thorning-regeringen - enten pga. skatteaftalen i 2012 eller pga. salget af Dong til Goldman Sachs.

De vil forhindre, at det sker igen, ved at kræve klare indrømmelser af Mette Frederiksen - allerede inden hun skriver statsminister på visitkortet.

»Hvis det bliver Helle Thorning om igen, får Mette Frederiksen ikke vores støtte. Så må man se sig om efter en anden, der kan danne regering. Eller udskrive nyvalg,« lyder det temmelig krigerisk fra Enhedslistens politiske ordfører og statsministerkandidat, Pernille Skipper.

Rod i rød blok Det ser både godt og skidt ud for Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen kort før næste valg. På den ene side står rød blok til at vinde en historisk valgsejr. På den anden side må Mette Frederiksen operere i historisk vanskeligt politisk farvand, hvis hun bliver statsminister. Rød blok står i den nyeste YouGov-måling til 51,7 pct. af stemmerne, mens blå blok må nøjes med 48,3, og i andre målinger står rød blok endnu bedre. Men meget af fremgangen skyldes det parlamentariske grundlag. I YouGov-målingen vinder Socialdemokratiet selv et mandat, men Radikale vinder tre og Enhedslisten to. Mette Frederiksens plan er at danne en et-partiregering med Radikale, Enhedslisten, Alternativet og SF som bærende støttepartier. Men det vil Radikale og Enhedslisten ikke gå med til. De vil have indrømmelser på deres mærkesager, også udlændinge og økonomisk politik, før de overhovedet beslutter, om deres mandater skal gøre hende til statsminister. Alternativet vil slet ikke regnes med, og SF kræver selv at komme i regering. Det kan medføre lange vanskelige forhandlinger efter valget, og nogle af partierne truer med, at Mette Frederiksen må finde mandaterne andre steder, eller at det ligefrem kan ende med nyvalg, hvis de ikke får deres vilje. I en ny serie i denne weekend taler B.T. med de fire partiledere, der er udset til at udgøre Mette Frederiksens parlamentariske grundlag. Her Pernille Skipper, Enhedslisten

Hun ser fredelig og imødekommende ud, men det skal man ikke lade sig narre af. Enhedslisten er virkelig utilfreds med, hvad de stod model til under Thorning. Det var faktisk værre end den efterfølgende Løkke-regering, mener partiet.

»Mette Frederiksen skal for det første gå i forhandlinger med os, inden vi kan pege på hende som statsminister. Vi vil være sikre på, at der kommer en positiv og mærkbar forandring ud af, at hun bliver statsminister. Og vi vil have indrømmelser, inden vi peger på hende,« siger Pernille Skipper, der tydeligvis også er skuffet over SF's indsats dengang.

»Da Socialdemokratiet sad i regering sidst med De Radikale og SF, gik det i den forkerte retning på flere afgørende punkter: De fattige blev fattigere, de rige blev rigere, Dong blev solgt, lærerne blev lockoutet, skoledagen blev forlænget og selskabsskatter lettet. Det var næsten værre, end hvad vi har set under Løkke. Og jeg kan ikke forstå, hvorfor SF prøver at gentage fiaskoen fra sidst ved at ville med i regering.«

»Det vil vi ikke finde os i igen. Der kan komme et punkt, hvor vi siger, at så sidder Mette Frederiksen ikke på vores stemmer.«

Enhedslisten har ikke bestemte punkter, der er alt eller intet. Men de forlanger at se et samlet politisk billede, der går i deres retning. Og de forhandlinger kan tage uger eller måneder - ligesom for nylig i Sverige. Enhedslisten har god tid.

»Vi kommer til forhandlingerne med en række ønsker og krav. Vi skal have et ordentligt velfærdssamfund og grøn omstilling, der er socialt balanceret, samt mere lighed og tryghed. Fattigdomsydelserne skal afskaffes, vi skal have kvoteflygtninge igen og gøre noget for børnene på Sjælsmark.«

»Det kan tage kort tid eller lang tid. I sidste ende handler det om, om vi synes, vi er på vej mod forbedringer af velfærdssamfundet. Eller om vi er på vej ind i noget som Thorning-regeringen. Hvis det er noget ligesom Thorning-regeringen, må hun finde sit flertal et andet sted. Eller også må en anden gøre forsøget, eller der må udskrives nyvalg. Hun kan i hvert fald ikke regere på vores mandater så. Vi vil også undersøge, om der er mulighed for at få en statsminister til venstre for Socialdemokratiet, f.eks. mig selv.«

»Fattigdomsydelsernes afskaffelse er en vigtig markør. Det er kontanthjælpsloftet, 225 timers reglen og integrationsydelsen, der nu hedder hjemsendelsesydelsen. Det er svært at forestille sig, at vi kan blive enige, hvis der ikke gøres noget ved det,« siger Pernille Skipper.