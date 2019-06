Klokken 23.54 kom Mette Frederiksen ud af Landstingssalen med de tre øvrige partiledere.

Danmark har fået en ny regering og en ny statsminister.

Hun hedder Mette Frederiksen og havde meget passende taget en rød bluse på, for den kommende statsministers første erklæring om den kommende politik tyder på, at det bliver en rød retning og et opgør med den borgerlige regering.

Det vigtigste for alle partilederne, da de kom ud fra forhandlingerne var, at sige ‘NY RETNING’ og det blev derfor sagt hver gang, en partileder fik ordet.

Alle partier har fået noget skrevet ned på papiret, men endnu er intet udmøntet i detaljer. Det er, hvad politikerne kalder, et forståelsespapir

Det står klart, at der kommer en meget stor klimaaftale, med bindende mål, der i de kommende 10 år i særlig grad vil berøre landbruget og transporterhvervet.

SF får sine lovbundne minimumsordninger på daginstitutionerne, som ikke bliver populært ude i kommunerne, der skal udmønte den ide. Der bliver gratis psykologhjælp for unge under 24 år og de nationale test forsvinder fra folkeskolen.

På udlændingeområdet har de radikale fået de udviste børn ud af Sjælsmark kaserne - endnu ved ingen dog hvorhen. Der kommer igen kvoteflygtninge til Danmark. Lindholm bliver ikke til noget, men der skal findes et nyt udrejsecenter. Der kan rekrutteres udlændinge - også udenfor Europa - til ledige stillinger. Endelig skal flygtninge i arbejde i en ny kommende ordning til cirka 300 millioner kroner. Udlændingepolitikken bliver forandret.

Pengene til alt dette skal findes i den kommende finanslov, hvor enhedslisten på forhånd har fået lovning på, at uligheden ikke vil vokse og et direkte løft af velfærden som Pernille Skipper udtrykte det. På den økonomiske front skal arbejdsudbuddet øges, som de radikale hele tiden har forlangt. Der skal sågar findes 10 milliarder kroner ekstra til råderummet.

Socialdemokraterne har fået regeringsmagten, men ser ikke ud til at få den tilbagetrækningsreform, som var deres store slagnummer i valgkampen.

Morten Østergaard kunne med et svagt smil orientere, at den tidligere tilbagetrækningsaftale fra den forrige regering bliver fremsat.

Det samlede billede er endnu for tidligt at vurdere, men det bliver en velfærdsaftale, der skruer yderligere op for ydelserne og dermed et behov for ekstra finansiering. Den store del af forhandlingerne er derfor skudt ud til de kommende forhandlinger om en finanslov. Det ser ikke enkelt ud og når man tænker på, at skitserne til aftalen har taget 20 dage, kan man kun frygte varigheden af de næste forhandlinger.