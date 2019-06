Danskerne er som regel flittige, når der skal stemmes. Det skyldes blandt andet deres store interesse for politik men også den massive opmærksomhed, danske medier altid giver en valgkamp. Valget har fyldt det hele de seneste fire uger og med god grund, for det har været spændende og overraskende.

B.T. har dækket valgkampen tæt, fordi vi mener, at det er vigtigt. En del af vores dækning har været at give vælgerne et indblik i, hvordan stillingen er mellem partierne.

Hvem går frem, og hvem går tilbage. Samtlige medier har udgivet meningsmålinger, og de seneste udkom aftenen inden selve valgdagen.

Meningsmålinger er vigtige, og man ved fra forskning, at de har en positiv effekt, når det gælder om at øge valgdeltagelsen.

En exit poll er en meningsmåling, der er foretaget blandt danskere, der har stemt. Vi mener, at vores exit poll vil være med til at øge opmærksomheden og dermed stimulere interessen for at stemme. Det er ganske enkelt spændende og vigtigt for vælgerne, hvordan det går efter en lang valgkamp.

Vores exit poll er lavet af YouGov, der er eksperter i den slags målinger, og vi udgiver den, fordi vi gerne vil give mellemtider, inden det endelige resultat er på plads.

Vil en exit poll på dagen påvirke vælgerne? Den vil øge interessen, og måske vil den animere nogle flere til at stemme.

Vil den påvirke nogle partier mere end andre? Der findes utallige studier, der viser, at nogle vil stemme med taberne - andre med vinderne.

Påvirkningen er minimal, og forskerne melder, at der absolut ikke er nogen grund til ikke at udgive exit polls på dagen.

Vores exit poll skal ikke forveksles med det endelige. Den er behæftet med usikkerhed, som alle andre målinger, men det skjuler vi heller ikke.

Vores exit poll publiceres mellem 17 og 18. TV2/DR udgiver deres exit poll klokken 20.00. Det endelige valgresultat, når stemmerne er talt endeligt, kan forventes cirka 23.00.

God og spændende valgdag.