De er fundamentalt splittet i spørgsmålet om, hvorvidt det er til Storbritanniens bedste at forlade EU.

Alligevel er der stor enighed fra både ‘leavers’ og ‘remainers’ om, at parlamentet tirsdag bør stemme nej til den aftale, Theresa May og den britiske regering har indgået med EU.

»Ingen kommer til at stemme for den aftale. Den er forfærdelig og forræderisk. Den tilfredsstiller ingen og er ren dødvande,« siger 72-årige George Cowy.

Han er en af de demonstranter, B.T. møder ved det britiske parlament dagen før, de folkevalgte politikere skal stemme for eller imod Storbritanniens skilsmisseaftale med EU.

George Cowy har i de sidste tre uger stået hveranden dag foran parlamentet og demonstreret for Brexit. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Her foran det politiske magtcentrum i England opfordrer såkaldte brexiteers bilisterne til at dytte, hvis de også ønsker et exit fra de øvrige 27 EU-medlemslande. Her bliver dyttet en hel del. Og tommelfingre skyder i vejret bag bilrattene i retning af de skiltebærende briter, der vil bryde med Bruxelles.

Men der er også mindst lige så mange fremmødte med blå EU-flag, der bæres sammen med ‘Union Jack.’

Joanna Berose tilhører denne flok, og hun håber inderligt, at brexit falder til jorden, og at briterne vedbliver at være EU-borgere.

Men hun er også imod den skilsmisseaftale, premierministeren har præsenteret for befolkningen.

Joanna Berose håber på, at afstemningen tirsdag bliver et 'nej' i håb om, at der kan komme en ny folkeafstemning. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Det skal helt sikkert blive et nej,« siger hun og forklarer, at det måske kan åbne for en ny folkeafstemning om at blive i eller forlade EU.

»Vi har brug for at lade afgørelsen falde tilbage til befolkningen. Politikerne har klumret i det. Vi er et demokrati. Det, der ligger på bordet nu, er ikke det, folk har stemt på for to år siden, uanset om man er for eller imod brexit. Det, der ligger nu, gør ingen tilfredse. Det vil kun skabe mere splittelse og uro i årtier fremover,« siger hun.

Catherine Abbott glæder sig til afstemningen tirsdag. For hun er overbevist om, at det bliver et ‘nej'.

»Vi er her, fordi vi vil have, at Storbritannien skal være frit. Jeg tror, at politikerne vil indse, at de gav det britiske folk retten til at bestemme. Nu må de gå ud og sørge for, at der bliver fri handel med hele verden,« siger hun og fortsætter:

Catherine Abbott håber bestemt på et 'hard brexit.' Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Briter har længe kæmpet for job med god løn, mens ufaglærte er kommet ind i landet. Man kan ikke få det, man er værd, hvis der er så meget konkurrence.«

Joanna Berose ser anderledes på det.

»Jeg føler, at vi er europæere, og at vi er stærkere og mere succesrige sammen med EU.«

»Ideen om at forlade EU og fortsætte på egen hånd, når vi er så tætte på vores europæiske venner, er fuldstændig skørt. Hvorfor opstille mure, hvor der ikke er nogen? Vi kom af med muren i Tyskland, og nu vil vi opføre en kunstig mur mellem os og Europa? Det er vanvid. Total vanvid,« siger hun.

Brexit ja eller nej. London mandag den 14. januar 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

For George Cowy kan brexit dog ikke ske hurtigt nok.

»Vi befinder os i den situation, efter at have skrevet under på den ene traktat efter den anden, at vi er viklet politisk ind i EU på en måde, det britiske folk aldrig har stemt for.«

»Vi blev narret, vi blev snydt. Det var et bedrag,« siger han.

Den britiske regering har mandag meldt ud, at man er klar til at forlade EU uden en aftale, hvis Mays aftale stemmes ned.