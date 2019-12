Onsdag skal Mette Frederiksen have et en-til-en-møde med den amerikanske præsident, Donald Trump, i forbindelse med Nato-topmødet i London.

Her vil den danske statsminister forsøge at berolige Trump, der flere gange har ytret sin utilfredshed med, at flere af Nato-landenene - heriblandt Danmark - bruger for få penge på militæret.

Det vil hun gøre ved at foreslå at styrke den danske indsats i arktisk med 1,5 milliarder kroner, fortalte hun på et pressemøde i London tirsdag eftermiddag.

Dermed er der ikke 'nye' penge til forsvaret i forslaget. I stedet er der tale om en omfordeling af de midler, som Danmark allerede bidrager til Nato med.

Mette Frederiksen er enig med Donald Trump i, at Danmark skal påtage sig et større ansvar i forhold til Nato. Foto: Jacob Friberg

Men hvor sikker er Mette Frederiksen på, at Donald Trump vil stille sig tilfreds med den prioritering af Forsvaret?

Det konfronterede B.T. hende med tirsdag under et pressemøde i forbindelse med Nato-topmødet i London.

Hvor sikker er du på, at Trump er tilfreds med det, når han er så konsekvent i sine krav om, at Danmark øger sit budget på forsvaret?

»Faktisk er jeg jo en af de europæere, der er enige med den amerikanske præsident i, at Europa skal kunne mere, og at vi på vores kontinent bliver nødt til at vende os til, at vi er i anden situation end den, mange af os har kunnet se,« lyder svaret fra Mette Frederiksen.

Men er det så godt nok, at omfordele halvanden milliard i stedet for at sætte endnu?

»Men vi sætter jo flere penge af til forsvaret….«

Det kan godt gå hurtigere

»Det kan du jo så have din vurdering af. Vi gør det jo på en måde, så det danske forsvarsbudget stiger med 30% fra 2016 frem mod 23. Det er en voldsom forøgelse,« siger Mette Frederiksen og tilføjer:

Mette Frederiksen holdt tirsdag pressemøde for den fremmødte danske presse i forbindelse med Nato-topmødet i London. Foto: Jacob Friberg

»Så går vi igang med et nyt forsvarsforlig derefter, så jeg mener, vi er på helt rette vej.«

Mette Frederiksen understreger, at hun i højere grad mener, det er et spørgsmål om, hvor dygtig man som land er militært, samt den politiske vilje til at gå frem der, hvor det kan være svært og hårdt, end om penge.

»Og Danmark har viljen til begge dele,« siger hun.

Trump truede på Nato-topmødet sidste år med at trække USA ud af Nato i protest over, at størstedelen af Nato-landene bruger under 2 procent af BNP på militæret.