En topchef i Københavns Kommune viser sig nu at have en helt central rolle i sagen om firmaet Nielsen Nørager og advokat Anders Valentiner-Branth, der ulovligt fik opgaver for 14,8 millioner kroner af Teknik- og Miljøforvaltningen.

Hun hedder Malene Møller Ruszkai, og som øverste chef i forvaltningens juridiske afdeling sidder hun med et tungt ansvar, når kommunen skal hyre juridisk bistand. B.T. kan nu afdække, at hun ifølge fakturaer i sagen personligt har stået for at hyre Anders Valentiner-Branth ulovligt.

Som B.T. kunne berette mandag, fik firmaet Nielsen Nørager med partner Anders Valentiner-Branth i spidsen i perioden 2016-2018 store millionudbetalinger fra Teknik- og Miljøforvaltningen, uden at der blev indgået skriftlige kontrakter, og uden at opgaverne kom i det lovpligtige udbud. Opgaverne burde have været i udbud, slog eksperter fast mandag.

Sagen om de ulovlige advokatopgaver kommer efter en lang række skandalesager, og forvaltningens to øverste direktører er allerede fyret.

Ved du noget om sagen? Skriv til journalist Søren Ishøy på sris@bt.dk

Partner Anders Valentiner-Branth fra firmaet Nielsen Nørager har på tre år tjent 14,8 millioner på hononarer fra Københavns Kommune, uden at opgaverne kom i de lovpligtige udbud. Foto: Nielsen Nørager Vis mere Partner Anders Valentiner-Branth fra firmaet Nielsen Nørager har på tre år tjent 14,8 millioner på hononarer fra Københavns Kommune, uden at opgaverne kom i de lovpligtige udbud. Foto: Nielsen Nørager

B.T. har fået aktindsigt i fakturaerne for det arbejde, som Anders Valentiner-Branth har udført i 2017. I 10 ud af 14 fakturaer for arbejde udført i 2017 for næsten 2,4 millioner kroner står Malene Møller Ruszkai som reference på fakturaerne.

»Personen, der står som reference på regningen, er normalt ansvarlig for, at arbejdet er bestilt, og at fakturaen er korrekt,« siger Jakob Dedenroth Bernhoft, der er revisor og direktør for revisorjura.dk.

I maj 2017 fik Malene Møller Ruszkai personligt endda tilsendt en faktura fra Valentiner-Branth på 309.355 kroner på mail med en opgørelse over det udførte arbejde.

En anonym embedsmand bekræfter over for B.T., at hun trækker i trådene, selvom der ikke er lavet skriftlige aftaler eller eksisterer en rammeaftale.

»Arbejdsgangen er den, at hvis man skal bruge en advokat, så kontakter man TMF Jura Stab, som så vurderer, om sagen kan løses af husets egne jurister. Hvis ikke kompetencerne findes i huset, henviser TMF Stab Jura til en ekstern advokat. Specielt i sager, hvor der ikke er en rammeaftale, er det Malene Møller Ruszkai, der vælger advokat.«

Juridisk chef i Teknik- og Miljøforvaltningen Malene Møller Ruszkai står på som reference på størstedelen af fakturaerne i 2017 fra Anders Valentiner-Branth. Vis mere Juridisk chef i Teknik- og Miljøforvaltningen Malene Møller Ruszkai står på som reference på størstedelen af fakturaerne i 2017 fra Anders Valentiner-Branth.

Vedkommende ønsker at være anonym på grund af sit nuværende job i en anden kommune. B.T. kender vedkommendes identitet og har set dokumentation på personens ansættelsesforhold i kommunen og centrale placering i forvaltningen.

B.T. har forsøgt at få Malene Møller Ruszkai i tale for blandt andet at høre, om hun har en personlig relation til Valentiner-Branth. Men uden held.

Til gengæld har B.T. været i dialog med forvaltningens presseafdeling, der bestrider B.T.s informationer om, at hun har været involveret i køb af advokatydelser fra Valentiner-Branth. Blandt andet argumenterer forvaltningen med, at TMF Stab Jura som afdeling kun har købt advokatydelser for 157.000 kroner fra 2016 til 2018. Resten er købt af de forskellige afdelinger i forvaltningen kaldet ‘centre’ herunder blandt andet Byens Drift, Byens Anvendelse og Byens Udvikling, mener kommunen.

De førnævnte 10 fakturaer for 2,4 millioner kroner er også formelt set bestilt af forvaltningens 'centre' - og alligevel står Malene Møller Ruszkai på fakturaerne. Teknik- og Miljøforvaltningens presseenhed er ikke vendt tilbage med en forklaring på, hvordan det kan være, at Malene Møller Ruszkai står på fakturaerne, selvom hun ifølge kommunen intet har at gøre med Valentiner-Branths mange opgaver for kommunen.

Afsløres af internt dokument B.T. er kommet i besiddelse af et internt dokument med retningslinjer for, hvordan de forskellige afdelinger i Teknik- og MIljøforvaltningen skal håndtere ekstern advokatbistand. Dokumentet hedder 'Advokatbistand i TMF' og fra 20. januar 2016. Af dokumentet fremgår det, at TMF Stab Jura, som Malene Møller Ruszkai er chef for, 'agerer bindeled mellem advokat og medarbejder' ligesom den juridisk afdeling under Møller Ruszkai 'finder den rigtige kontaktperson og de rigtige kompetencer i advokathusene'. Dette underbygger TMF Stab Juras centrale rolle i forbindelse med køb af ekstern advokatbistand.

Medlem af borgerrepræsentationen for Venstre Jens-Kristian Lütken, der også er en del af Københavns Kommunes vagthund Intern Revision, siger:

»Der skal være klare rammer for betingelserne, så der ikke tages usaglige hensyn på baggrund af personlige relationer, når forvaltningen vælger advokat. Derfor undrer det mig også, at forvaltningen har brugt så mange penge på én bestemt advokat helt uden kontrakter og helt uden for den almindelige rammeaftale, som kræver, at man vinder et udbud,« siger han.

B.T. har talt med Anders Valentiner-Branth. Han siger:

»Jeg har et fagligt professionelt forhold til Københavns Kommune, som jeg har hjulpet i rigtig mange år - også i min tidligere tid som partner i Horten. Min relation til Malene Møller Ruszkai er rent faglig, og jeg har ikke yderligere kommentarer end det.«

Det er iøvrigt ikke lykkedes B.T. at få repræsentanter for Københavns Kommune i tale i sagen.