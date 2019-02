Det bliver efter alt at dømme de værste kriminelle fra Udrejsecenter Kærshovedgård, der skal indtage den omdiskuterede ø Lindholm i 2021. Det er til stor bekymring for de lokale.

Ud af i alt 87 sigtelser mod beboere på Kærshovedgård er 60 rejst mod udvisningdømte kriminelle og personer på tålt ophold, viser et svar til Udlændinge- og Integrationsudvalget fra Inger Støjberg (V).

Netop de personer skal flytte fra det midtjyske udrejsecenter ved Bording til øen mellem Kalvehave og Møn, når Lindholm står klar.

»Det er et stort tal. Og det understreger bare, at utrygheden, som mange i lokalområdet føler, er reel, for det er dømte forbrydere, der flytter herned,« siger Flemming Tejmers.

Han er formand for foreningen Møn Nu, som aktivt bekæmper et udrejsecenter på Lindholm.

»Det kan godt være, de er i et lukket miljø derude, men når de stiger af færgen, så er de midt i vores by. Og det er noget, der allerede skaber utryghed,« siger Flemming Tejmers, der bor i Kalvehave, hvorfra færgerne til og fra Lindholm stævner ud fra.

»Det er alt, hvad folk i byen taler om, når man møder dem i badminton-hallen eller på havnen, for det vil forandre vores levemåde helt utroligt, hvis folk ikke tør gå en tur eller cykle rundt,« siger han med henvisning til situationen i Bording, som B.T. tidligere har beskrevet.

Sådan fordeler sigtelser på Kærshovedgårds beboere sig I alt 87 sigtelser siden Kærshovedgårds åbning i 2016. 53 sigtelser er rejst mod udvisningsdømte udlændinge, som bor på Kærshovedgård.

7 sigtelser er rejst mod personer på tålt ophold.

27 sigtelser er rejst mod afviste asylansøgere på Kærshovedgård.

59 af de 87 sigtelser er rejst for forhold, der er fundet sted udenfor Kærshovedgård. B.T. skrev oprindeligt, at der var tale om 85 sigtelser. Det tal har Rigspolitiet siden opgraderet til 87, da en enkelt sag viste sig at indeholde tre sigtelser.

Hos den nærmeste nabo til Kærshovedgård, der fortsat skal huse afviste asylansøgere, som tegner sig for 27 af de 87 sigtelser, er der umiddelbart lettelse over, at det er de værste kriminelle, der om nogle år ser ud til at flytte fra lokalområdet.

»Jeg har nok haft det sådan fra starten, at lad os nu lige se.«

»Det giver selvfølgelig nok noget ro, at de mest kriminelle og dem med de mest afskrækkende domme bag sig forsvinder, det er jo fint. Og det tror jeg bestemt, folk i lokalområdet vil være glade for,« siger landmand Ole Tranberg.

»Men vi har aldrig set Kærshovedgård på fuld kapacitet. Og bliver det nu fyldt op med afviste asylansøgere, vil det fortsat lægge et pres. For kriminaliteten vil ikke forsvinde 100 procent. Det kan vi se fra tallene,« uddyber han.

Integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg fortæller til B.T., at meningen med Udrejsecenter Lindholm netop var at give lidt ro til lokalsamfundet omkring Kærshovedgård.

'Formålet med at oprette endnu et udrejsecenter på Lindholm er først og fremmest at skille beboerne på Udrejsecenter Kærshovedgård ad, så det ikke som i dag skal huse både personer på tålt ophold, kriminelle udviste og helt almindelige afviste asylansøgere. Formålet er dermed også at lette presset på området omkring Kærshovedgård,' skriver Inger Støjberg i en mail.

Hun slår fast, at hun ikke vil 'tolerere', at personer på udrejsecentre gør folk i de lokale samfund utrygge. Også på Lindholm.

'Derfor har vi besluttet, at der døgnet rundt vil blive indsat to ekstra patruljer ved og omkring færgelejet i Kalvehave i tillæg til politikredsens nuværende beredskabspatrulje. Foruden disse patruljer vil der døgnet rundt være minimum seks politibetjente til stede på øen. Vi har altså øget sikkerheden omkring øen markant, så beboerne omkring øen skal kunne føle sig sikre og trygge,' lyder det.

De nye tal overrasker ikke formanden for Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg, Martin Henriksen (DF).

»Det vidste vi godt i forvejen. Det bekræfter os i Dansk Folkeparti i, at det bedste er at have dem på øen, og så kan vi sende dem hjem på et tidspunkt,« siger Martin Henriksen, der på sigt ønsker de kommende beboere på Lindholm helt spærret inde.

Faktisk mener han, at der fortsat er gode muligheder for at spærre udviste kriminelle helt inde, også selvom det strider mod menneskerettighederne:

»Oprindeligt var det så meget på kanten af konventionerne at sende folk ud på en ø. Men som tiden går og vi presser på, så kan vi se, at flere og flere ting kan lade sig gøre. Så jeg vil ikke udelukke, at vi på et tidspunkt kan spærre dem inde på Lindholm,« forklarer Martin Henriksen.

Indtil da ønsker han og Dansk Folkeparti, at et talstærkt politiberedskab på Lindholm og i Kalvehave skal skabe tryghed for de lokale beboere.