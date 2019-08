Venstres fløjkrig er brudt ud i lys lue, og det undergraver både partiet og blå blok, skriver flere aviser.

Venstre er et parti, der lige nu befinder sig i en dyb krise.

Det er den udbredte konsensus blandt lederskribenterne i flere af landets største aviser efter partiets tumultariske gruppemøde fredag.

- Venstre er sin egen værste fjende netop i en situation, hvor partiet havde mulighed for at frigøre sig, vokse og vise, hvad det vil sige at være ægte liberal, skriver Jyllands-Posten på avisens lederplads lørdag.

Det konkluderes, at partiet fremstod vingeskudt, da formand Lars Løkke Rasmussen flankeret af næstformand Kristian Jensen og politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen holdt pressemøde i Ruds Vedby, hvor sommergruppemødet afvikles.

Forud for mødet har Kristian Jensen i et interview i Berlingske kritiseret, at Løkke Rasmussen i valgkampen erklærede, at man nu gik efter at danne en regering hen over midten med Socialdemokratiet.

Men efter internt drama blev det fredag lagt fast, at linjen fortsat ligger, hvor Løkke lagde den i valgkampen.

Berlingskes ansvarshavende chefredaktør, Tom Jensen, skriver i lørdagens leder, at der fredag blev "tørret gulv med Kristian Jensen" og den fløj af partiet, der ikke støtter Løkke og hans foreslåede SV-regering for rullende kameraer.

Og at netop det er ødelæggende for det borgerlige Danmark.

- Skal blå blok finde fodfæste igen efter den seneste tumultariske valgperiode og rød bloks magtovertagelse i juni, er der brug for alt andet end neutralisering og læggen låg på åbenlyse strategiske stridigheder, lyder det i lederen.

Ekstra Bladets leder går skridtet videre og kalder næstformanden en "pryglet hundehvalp" og konkluderer, at Venstres problemer ikke har udsigt til at blive afsluttet foreløbigt.

- Al modstand er trukket tilbage. Jensen ligefrem undskyldte sin offentlige kritik af Løkke, skriver lederskribenten, chefredaktør Poul Madsen.

Jensen "slagtede sig selv", fortsætter han og siger samtidig, at Lars Løkkes tid i formandsstolen bør være på vej mod sin afslutning.

Hos Politiken beskrives Venstre på lederplads som "et dysfunktionelt parti i en dyb ledelseskrise".

- Lars Løkke Rasmussens tid som partiformand bør være ovre og en ny ledelse fundet, inden magtkampene og fløjkrigene flår partiet helt fra hinanden.

- Både for landet og partiets egen skyld må man håbe, at han (Lars Løkke Rasmussen, red.) indser dette, og at denne krise bliver løst hurtigt og uden at føre til alt for mange ar, skriver avisen.

/ritzau/