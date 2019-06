Avisledere skriver om Løkkes melding om regering over midten. Informations leder sammenligner Løkke med Trump.

I lederne i flere aviser, som udgives onsdag på valgdagen, er der fokus på statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) overraskende melding om, at han vil gå efter en regering hen over midten af dansk politik.

Men flere af avisernes lederskribenter er ikke ligefrem imponerede over det træk.

- Kan vælgerne følge Venstres nuværende formand? Ved de, hvor de har Venstre? Næppe. Men det sidste ord er ikke sagt, skriver B.T's ansvarshavende chefredaktør, Michael Dyrby.

Det var tirsdag, at Løkke droppede idéen om at videreføre regeringssamarbejdet med Liberal Alliance og De Konservative. I stedet vil han gå efter en regering hen over midten af dansk politik.

Venstre, Konservative og Liberal Alliance gik egentlig til valg på at fortsætte samarbejdet. Men meningsmålingerne har entydigt peget på en markant valgsejr til rød blok.

I Informations leder, der er skrevet af Rune Lykkeberg, er der heller ikke ros til statsministerens træk.

- Der er så stor afstand mellem det, han siger om sig selv, og den måde, han optræder på, at han må antage, at borgerne i Danmark er ude af stand til forene det, de hører, med det, de ser.

- Lars Løkke Rasmussen, som lovede lederskab, fremgang og orden i verden, har under valgkampen vist sig som en særlig dansk version af Donald Trump, skriver Lykkeberg.

Berlingskes leder er skrevet af chefredaktør Tom Jensen under overskriften "Løkkes sidste skaktræk fører ingen vegne". Han skriver, at der er "mange grunde til at advare mod en samlingsregering."

- Uanset de konkrete partikombinationer vil en samlingsregering reelt neutralisere dansk politik. Den vil stadfæste det borgerlige Danmarks politiske død.

- Den vil hæve de offentlige udgifter mere end sundt er. Den vil formentlig give yderfløjene både til højre og venstre ny vind i sejlene i den kommende valgperiode, lyder det.

Jyllands-Posten skriver i sin leder, at Løkke ikke kan dømmes ude af valget. Avisen mener, at han i valgkampen har leveret "anskuelighedsundervisning i at være en af sin generations bedste politikere."

- Det vil ikke overraske, hvis Venstre kommer styrket ud af valget, og derfor vil det i skrivende stund være utidigt at dømme Lars Løkke Rasmussen ude af dansk politik, står der i lederen.

Her står desuden, at en regering hen over midten er en mulighed, men at en borgerlig-liberal regering klart foretrækkes.

I Børsens leder skriver chefredaktør Bjarne Corydon, at mandatfordelingen vil vise, om tanken om en samlingsregering vil slå rod. Corydon opfordrer i lederen til, at vælgerne husker økonomien i valget,

- Demokratiets styrke afhænger af, hvordan borgerne bruger det. Og hvis valgets udfald skal stille Danmark stærkere, så er forudsætningen, at man husker økonomien og tager aktivt stilling til tidens politiske opbrud, før krydset sættes, skriver Corydon.

Politikens leder nævner ikke Løkkes træk, men skriver, at Danmark har brug for en ny regering og en ny retning.

Der er brug for en regering, der kan omsætte krav om grøn omstilling til konkret politik, og en regering, der prioriterer velfærd og social lighed over skattelettelser og billige biler, lyder det blandt andet.

