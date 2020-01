Mette Frederiksens nytårstale "boblede" af indignation ifølge Politiken. JP mener, at hun talte "udenom".

Mette Frederiksens (S) første nytårstale som statsminister, hvor et af hovedbudskaberne var at sikre alle børn og unge en tryg opvækst og få bugt med negativ social arv, får en blandet modtagelse i avisernes lederspalter.

- Mette Frederiksens kærlighed til vores velfærdsstat kræver mere end at stille sig på de svage børns side. Det vil alle være med til, skriver B.T. i sin leder.

- Den store og krævende politiske opgave bliver at skaffe reel og ordentlig velfærd for de svageste, og her er den største udfordring de mange gamle, der bliver behandlet for ringe.

Jyllands-Posten mener, at Mette Frederiksen "kørte" videre i sporet fra valgkampen og talte "udenom".

- Mette Frederiksen må føle sig meget sikker på sig selv og sin parlamentariske situation. Hendes metode i det første halve år ved magten har især været at sparke tunge beslutninger til hjørne. Regeringen vil passe på Danmark, siger hun. Tak for det, men hvad indebærer det?

Berlingske efterlyser også flere håndfaste udmeldinger fra statsministeren, som ifølge avisen talte i "brede vendinger".

- Borgerne har stadig ikke fået konkrete svar på, hvad S-regeringen vil. Hverken når det gælder pensionsalder, klima, politi, sundhed eller kommunal udligning. De fik heller ikke mange svar i Mette Frederiksens første nytårstale, står der i avisens leder.

Information ærgrer sig over, at Mette Frederiksen ikke benyttede lejligheden til at holde en stor "klimatale for den danske befolkning".

- Til at forklare, at vi står over for politiske forandringer, som kommer til at koste noget ekstraordinært, som kræver store investeringer, og forudsætter, at vi er klar til at gentænke vores privilegier, skriver avisen.

- Men den tale holdt Frederiksen ikke. Hun brugte den på at præsentere sig selv og sine mærkesager for borgerne.

Politiken roser Mette Frederiksen for at holde en tale, der "boblede af social indignation".

- For alle, der har været i tvivl om, hvad Mette Frederiksen vil med Danmark, blev der i nytårstalen givet et klart svar, selv om svaret var renset for konkrete politiske udspil. Ikke noget med hurtige politiske slagtilbud eller opremsninger af de gode viljer fra regeringsprogrammet.

/ritzau/