Politiske redaktører fremhæver, at et usædvanligt stort antal partier kæmper om pladserne i Folketinget.

Tirsdag eftermiddag løftede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) langt om længe sløret for, hvornår vælgerne skal til stemmeurnerne.

Der skal afholdes valg til Folketinget den 5. juni, og dermed er en fire uger lang valgkamp skudt i gang. Og der er lagt op til en usædvanlig valgkamp, påpeger politiske redaktører på flere dagblade.

I kølvandet på valgudskrivelsen skriver Politikens politiske redaktør Anders Bæksgaard, at det etablerede politiske system er i opbrud.

Det er en international tendens, som - ligesom det har været tilfældet i andre lande - vil komme til at præge valgkampen i Danmark.

- De rå tal taler for sig selv: For første gang i næsten tre årtier har vi 13 partier på stemmesedlen.

- Vi har fire statsministerkandidater, og de to statsministerpartier Venstre og Socialdemokratiet har tilsammen den laveste opbakning ved indgangen til et valg siden 1988: 43,1 procent i den seneste Megafon-måling.

Hos Jyllands-Posten påpeger politisk redaktør Marchen Neel Gjertsen, at meningsmålingerne viste en massiv rød føring på valgkampens første dag. Folketingsvalget ligner en umulig mission for Lars Løkke Rasmussen.

- Det vil være forkert at sige, at valget er afgjort på forhånd, for meget kan ændre sig på kort tid i dansk politik.

- Uforudsigelige enkeltsager kan eksplodere. Men det vil også være forkert at sige, at det ikke ser ekstremt vanskeligt ud for statsministeren, skriver hun.

Også hos Kristeligt Dagblad fremhæver den borgerlige fløjs svære position.

- I udgangspunktet står de nuværende regeringspartier og Dansk Folkeparti med ryggen mod muren, skriver politisk redaktør Henrik Hoffmann-Hansen.

- Alle meningsmålinger op til valget har vist solidt rødt flertal, og med en slidt floskel vil det være en historisk bedrift, hvis det de næste tre uger lykkes de borgerlige at genvinde flertallet.

Overskriften på Kristeligt Dagblads analyse er "alles kamp mod alle om det forjættede statsministerium". Der er altså ikke meget sammenhold at se partierne imellem, og det samme fremhæves af Politiken.

- At valgkampen bliver ualmindelig mudret og hård er åbenlyst, men den hårdeste kamp er næppe den, der foregår i dit tv de næste fire uger.

- Nej, det er den, der venter vinderen efter valget. For uanset om sejren tilfalder rød eller blå, så tyder meget på, at flertallet vil blive usædvanligt ustabilt, skriver avisens politiske redaktør, Anders Bæksgaard.

/ritzau/