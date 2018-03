Kommuner som Gentofte og Rudersdal slipper billigere i udligning end først antaget. Andre står til større tab.

Aarhus. VLAK-regeringen vil tilgodese en række borgerlige hovedstadskommuner i de igangværende forhandlinger om nye regler, der hvert år omfordeler store summer mellem landets rige og fattige kommuner.

Det fremgår af et hidtil hemmeligholdt regeringsudspil, som Jyllands-Posten nu kan løfte sløret for.

Regeringens udspil vil mærkbart ændre konsekvenserne af de fem modeller til et nyt udligningssystem, som en ekspertgruppe fremlagde i februar.

Alle modeller betød, at rige kommuner omkring København skulle aflevere yderligere millionbeløb til fattigere kommuner.

Alene Gentofte stod til en regning på mellem 120 og 170 millioner kroner om året, alt efter hvilken model der blev valgt. Men med regeringens forslag er regningen til Gentofte nede på 90 millioner kroner.

- Det ser umiddelbart ud til, at der har været en større lydhørhed over for argumenterne fra de kommuner, hvis borgmestre har samme partifarve som regeringspartierne, siger Kurt Houlberg, professor i kommunaløkonomi ved VIVE.

K-borgmestre i Frederiksberg, Høje-Taastrup, Lyngby-Taarbæk og Vallensbæk får også en markant lavere regning end det, som ekspertgruppen lagde op til.

Venstre-kommunerne Allerød og Rudersdal stod til at tabe penge. Men med regeringens udspil er det ændret, så begge kommuner nu står til at få henholdsvis cirka 12 og cirka 41 millioner kroner om året.

Til gengæld bliver andre kommuner, der rammes af ændringerne, ikke på samme vis kompenseret. Det gælder eksempelvis kommunerne Frederikshavn, Horsens og Ishøj.

- Det er tydeligt, at der har været stærke politiske ønsker om at tilgodese nogle særlige kommuner, siger Frederikshavns borgmester, Birgit Stenbak Hansen (S).

En ny kompensationsordning i regeringens udspil kan muligvis afbøde noget af ekstraregningen for de fattigste kommuner.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) afviser at udtale sig om udspillet, så længe der forhandles.

/ritzau/