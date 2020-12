Kort før pressemøde mente Kåre Mølbak, at avlsdyr kunne bevares. Men en anden besked lød fra statsministeren.

Et hidtil ukendt mødereferat sår ifølge Jyllands-Posten tvivl om de forklaringer, som statsminister Mette Frederiksen (S) gav på et pressemøde 4. november, hvor hun fastslog, at alle mink, herunder avlsdyrene, skulle aflives. Hun begrundede det med en risikovurdering fra Statens Serum Institut (SSI).

Dengang sagde Mette Frederiksen blandt andet, at "på baggrund af sundhedsmyndighedernes klare anbefaling er det den nødvendige beslutning at træffe i Danmark".

- Regeringen handler i det øjeblik, hvor der ligger en faglig indstilling til, at vi desværre er nødsaget til at aflive alle mink i Danmark, sagde hun.

Men SSI har siden lagt luft til den udlægning - senest i et svar til Folketinget, hvor instituttet understreger, at "det ikke er SSI, der har foreslået" aflivning af mink.

Jyllands-Posten kan nu dokumentere, at SSI's faglige direktør, Kåre Mølbak, to dage før pressemødet tilmed lagde op til at bevare de avlsdyr, der udgør eksistensgrundlaget for erhvervet. Det skete under et møde mellem branchen, Fødevarestyrelsen og Mølbak selv.

Her skitserede Kåre Mølbak en model, hvor "minkproduktionen i 2021 er på standby, altså uden avl, men med bevaring af avlstæver", viser et referat, som Jyllands-Posten har fået via aktindsigt.

- Avlsdyr uden for zonerne vil kunne bevares, selv om der er risiko for, at de smittes, men risikoen er væsentlig mindre. Man vil altså kunne bevare avlsdyr uden for zonerne og fra fritestede besætninger, fremgår det.

Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedspolitik, ser sagen som "endnu et eksempel på, at statsministeren skubber sundhedsfagligheden foran sig, uden at der er belæg for det".

- Det lyder som en usandhed, siger han til Jyllands-Posten.

Jonas Christoffersen, tidligere direktør ved Institut for Menneskerettigheder, vurderer, at sagen kan få betydning ved domstolene, hvis minkavlere vil klage over en erstatning.

De Konservative vil ifølge Jyllands-Posten indkalde til samråd, og sundhedsordfører Per Larsen (K) hæfter sig ved, at oplysningerne i mødereferatet er udeladt fra de minkredegørelser, som regeringen selv har lavet.

Jyllands-Posten har forelagt sagen for Statsministeriet, der henviser til Sundhedsministeriet, som kortfattet oplyser, at "regeringens beslutning bygger på den risikovurdering fra Statens Serum Institut".

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Kåre Mølbak.

/ritzau/