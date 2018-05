»Cordua er (...) ved siden af sine radio- og tv-programmer blevet folketingskandidat for Venstre - og den position udnytter han til det yderste med skingre synspunkter for at blive offentligt kendt.«

Sådan lød det søndag i klummen 'Gabestokken' i Ekstra Bladet, som skrives af avisens tidligere chefredaktør Bent Falbert.

Problemet er bare, at det ikke passer.

Jarl Cordua, der blandt andet er kendt fra Radio24syv, Altinget, Berlingske og TV 2 News' Besserwisserne, har aldrig lagt skjul på, at han er medlem af Venstre, men han vil ikke selv gå ind i politik.

I dag skriver Ekstra Bladets tidl. chefredaktør Bent Falbert på side 2 at jeg er blevet V-folketingskandidat. Det kan jeg blankt afvise. Jeg har ingen planer i den retning og er heller ikke blevet spurgt. Så den falske nyhed bør I dementere @pomaEB #dkpol — Jarl Cordua (@cordua_jarl) May 27, 2018

Mandag bringer Ekstra Bladet en rettelse.

'Jeg beklager, at jeg i går fejlagtigt anbragte Jarl Cordua i Gabestokken som Venstres folketingskandidat. Så vidt er det endnu ikke kommet, selv om han i stigende omfang udtaler sig som om, han var politiker, ikke iagttager,' skriver Bent Falbert.

Altså ikke rigtig en beklagelse.

'Det var min egen skyld at Falbert ikke gad researche sin forkerte påstand om mig i Ekstra Bladet søndag. Tænk, at han kan være sig selv bekendt. Ikke helt det dementi jeg havde håbet på,' skrev Jarl Cordua på Twitter kort efter midnat, da Ekstra Bladets e-avis var udkommet.

Det fik mandag morgen Ekstra Bladets chefredaktør til at offentliggøre et nyt dementi.

Ved en fejl bragte vi det forkerte ‘dementi’ i @EkstraBladet idag, nemlig Falberts eget. Falbert er ikke en mand der beklager fejl, det er jeg. Det rigtige ser sådan her ud og bliver bragt i morgen! #dkpol #dkmedier pic.twitter.com/OEeEvQxpCa — Poul Madsen (@pomaEB) May 28, 2018

'Ved en fejl bragte vi det forkerte ‘dementi’ i Ekstra Bladet idag, nemlig Falberts eget. Falbert er ikke en mand, der beklager fejl, det er jeg. Det rigtige ser sådan her ud og bliver bragt i morgen,' skriver Poul Madsen på Twitter.

Det glæder Jarl Cordua, at avisen omsider beklager fuldt og helt.

»Jeg er glad for og tilfreds med, at Poul Madsen nu bringer et uforbeholdent dementi i tirsdagsavisen,« siger Jarl Cordua til BT.

Han mener selv, han toner helt rent flag - og det har han i øvrigt gjort siden, han for over seks år siden blev tilknyttet Radio24syv, hvor han i dag udgør den ene halvdel af 'Cordua & Steno'.

»Jeg er blevet bedt om at have holdninger. Det er deklareret, at jeg leverer kommentarer, og at jeg er medlem af Venstre. Så kan man selv bestemme, om man synes, det er nydeligt. Jeg går ikke i byen og bryster mig af, at jeg ikke er farvet,« siger han.

Har du poltiiske ambitioner?

»Nej. Dem lagde jeg på hylden før årtusindskiftet. Det er ti år siden, jeg sidst blev spurgt, om jeg ville stille op,« siger Jarl Cordua, der flere gange har luftet, at han ikke er sikker på, han vil stemme på Venstre ved næste valg.

Hvordan det er gået til, at Bent Falbert tilsyneladende er gået uden om avisens ansvarshavende chefredaktør Poul Madsen for at få bragt sin rettelse i mandagsavisen, er uvist. Det er også uvist hvorvidt Bent Falbert kan fortsætte som klummeskribent.

Bent Falbert er ikke vendt tilbage på BTs henvendelser, og fra Poul Madsen lyder den eneste kommentar i en e-mail:

«Der er sket en fejl, og længere er den ikke.«