Der skal handles nu, hvis salget af elbiler skal fortsætte, mener direktør Gitte Seeberg fra Autobranchen.

Det er skidt, at regeringens finanslovsforslag ikke lægger op til at fastfryse registreringsafgiften på elbiler.

Dermed er der udsigt til prisstigninger på elbiler fra næste år, og det vil skade salget og regeringens egne klimaambitioner.

Det mener Gitte Seeberg, der er administrerende direktør i Autobranchen Danmark.

- Udsigten til, at de måtte blive endnu dyrere, er bare ikke særlig hensigtsmæssig, hvis man gerne vil sælge elbiler, siger hun.

Hun påpeger, at registreringsafgiften på elbiler står til at stige fra 20 procent til 65 procent næste år.

Derudover vil bundfradraget, der sikrer, at der ikke skal betales registreringsafgift for elbiler, der koster mindre end 400.000 kroner, forsvinde.

Dermed vil registreringsafgiften for denne type elbiler gå fra nul procent til 65 procent fra næste år.

- Der vil være en kraftig opbremsning (i salget, red.). Man skal virkelig gå ind for sagen, hvis man vil binde an med en elbil lige nu, siger Gitte Seeberg.

Hun peger på, at bilforhandlerne ligeledes vil være tøvende over for at hente for mange elbiler hjem, når priserne står til at stige.

- For forhandlerne er det ret risikabelt, at en helt almindelig bil måske kan stige med 100.000 eller 200.000 kroner. Så bliver den ikke så attraktiv længere for forbrugerne, siger hun.

Skatteminister Morten Bødskov (S) har tidligere fortalt, at regeringen afventer anbefalinger fra den kommission, som den tidligere regering nedsatte sidste år.

Kommissionen skulle snart være på trapperne med sine anbefalinger på området, men skaden er allerede ved at ske, mener Gitte Seeberg.

- Vores forhandlere skal nok få solgt nogle biler, men regeringen og Folketingets partier har bare en ambition om, at det skal være elbiler, for vi skal jo gøre noget ved klimasagen.

- Men det kommer bare ikke til at ske, for folk kommer ikke til at løbe en så stor risiko for deres privatøkonomi, som der er lagt op til lige nu. Der skal skabes sikkerhed om det, hvis salget skal fortsætte.

- Det har faktisk været en rigtig solstrålehistorie i år, for der er aldrig blevet solgt så mange elbiler som i år, og særligt i sommer er salget gået rigtig godt. Men der er bare ikke udsigt til, at det kan fortsætte, desværre, siger Gitte Seeberg.

