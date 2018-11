Hvis Ulrik Wilbek skulle af med det nyindkøbte maleri på hans borgmesterkontor i Viborg, så vil det formentlig gå til et hammerslag på cirka 12.000 kroner. Det vurderer Helle Kamvig, vurderingschef ved Lauritz.com i Herlev, over for Radio24syv.

Ulrik Wilbek har ellers tidligere kaldt købet af maleriet for en investering.

»Her er der noget, hvor man kan få pengene tilbage igen, så det ender på minimum et stort fint nul for borgerne. Så derfor kan jeg ikke rigtig se problematikken,« sagde Ulrik Wilbek til Radio24syv den 5. november.

Radio24syv har fremlagt Lauritz.coms salgsvurdering over for Ulrik Wilbek, der stadig fastholder, at maleriet ikke vil tabe værdi, hvis kommunen vil af med det.

Du har købt maleriet for 95.000 kroner af Galleri NB i Viborg. Hvorfor mener du, at det var en god investering?

»Det er det, fordi det er malet af en kunstner, der holder prisen. Det har kunstanmelder Tom Jørgensen også sagt til Jyllands-Posten,« siger Ulrik Wilbek til Radio24syv.

Auktionshuset Lauritz.com vurderer, at maleriet ville kunne sælges til cirka 12.000 kroner, hvis de havde det under hammeren?

»Tja. Overfor det står så en kunstanmelder, som siger, at maleriet kan holde prisen. Men jeg har også sagt, at jeg gerne vil købe billedet, den dag jeg ikke er borgmester mere, hvis man ikke kan få pengene igen. Jeg tror hverken du eller jeg har en anelse om, hvorvidt maleriet holder prisen.«

Har du fået maleriet vurderet af andre end galleriet, der har solgt det til dig?

»Nej.«

Burde du have gjort det?

»Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg købte maleriet, fordi det var det rigtige og prisen var god. Jeg har faktisk et meget mindre Vilmantas-maleri hængende hjemme i stuen, og det har kostet 35.000 kroner,« siger Ulrik Wilbek til Radio24syv.

Maleriet ”Friends come back” er 2x2,4 m stort og malet af den litauiske kunstner Vilmantas Marcinkevicius.

Borgmesteren lånte i første omgang maleriet af Galleri NB i Viborg.

”Det er udlånt til os, for det skal ikke hedde sig i avisernes aktindsigter, at jeg bruger løs af kommunens penge,” sagde Ulrik Wilbek til B.T. i februar.

Alligevel købte han i april maleriet af galleri NB for 95.000 kommunale kroner.