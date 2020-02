Det bliver formentlig et tilløbsstykke, når det fransk hangarskib Charles de Gaulle kommer til Aarhus i marts.

Et af verdens største hangarskibe, den franske flådes flagskib "Charles de Gaulle", kommer til Aarhus 29. marts.

Det oplyser udenrigsminister Jeppe Kofod (S) efter møde i Det Udenrigspolitiske Nævn i Folketinget torsdag.

Dermed kan Aarhus og de nordjyske kyster måske se frem til samme tilløbsstykke som da den atomdrevne russiske ubåd "Orel" i 2018 sejlede gennem dansk farvand.

Her stimlede mange danskere sammen på kysterne på blandt andet Langeland og Sjælland, hvor den russiske atomubåd passerede tæt forbi.

Besøget fra "Charles de Gaulle" sker i forbindelse med, at den danske fregat "Niels Juhl" skal træne med den franske hangarskibsgruppe i Nordatlanten og Nordsøen.

Skibet har plads til 2000 mand og vejer op mod 40.500 ton.

Udenrigsminister Jeppe Kofod fastslår, at besøget fra det franske hangarskib er tegn på det gode forhold, som Danmark og Frankrig har bygget op på det militære område.

- Bidraget er endnu et led i styrkelsen af vores tætte samarbejde med Frankrig. Vi arbejder tæt sammen for stabilisering i Sahel-regionen, for retten til fri sejlads i Hormuzstrædet og nu samsejlads i det nordlige Atlanterhav, siger Jeppe Kofod.

Sidste år sejlede fregatten "Niels Juel" også med det over 260 meter lange franske hangarskib, der kan fragte op mod 40 fly.

Den danske fregats opgave bliver at passe på det franske hangarskib, der er opkaldt efter en af landets mest betydningsfulde præsidenter og sidste år var begge indsat i kampen mod den militante bevægelse Islamisk Stat.

- Vi er sammen om sikre, at Europa tager et større ansvar. Det gavner Danmarks og vores allieredes sikkerhed og understreger Danmarks meget aktive udenrigs- og sikkerhedspolitiske linje, siger Jeppe Kofod og tilføjer:

- Jeg ser frem til, at vi for første gang nogensinde kan byde en fransk hangarskibsgruppe velkommen i dansk havn.

Det er dog ikke første gang, at et hangarskib besøger dansk farvand. I juni 1958 leverede det amerikanske hangarskibet "USS Tripoli" kampfly til Danmark og anløb dengang Nørresundby havn.

Danmark råder over tre aktive fregatter, som er søværnets mest slagkraftige skibstype. De er udstyret med flere forskellige missiler, maskinkanoner og maskingeværer, der kan bruges til både forsvar og angreb.

