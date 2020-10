Mulighed for egen madlavning til afviste asylfamilier på center kan have lange udsigter, skriver Politiken.

Asylfamilier må fortsat ikke lave deres egen mad, selv om de blev flyttet til et nyt center, hvor de netop skulle have muligheden for det.

Det skriver Politiken.

Efter flere års debat om forholdene på Udrejsecenter Sjælsmark blev de asylafviste børnefamilier flyttet til Hjemrejsecenter Avnstrup, hvor de blandt andet blev lovet muligheden for at lave egen mad.

Køkkenfaciliteterne er på plads, oplyser Udlændingestyrelsen til Politiken. Men man har ikke fundet en leverandør af selve råvarerne til madlavningen.

Avisen skriver, at der ifølge styrelsen ikke er lagt op til, at beboerne vil få udbetalt kontante ydelser til indkøb.

Der kan gå mere end et halvt år endnu, før leverancen af råvarerne er på plads, viser et folketingssvar fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) ifølge Politiken.

- Det er Udlændingestyrelsens intention, at en sådan madordning kan etableres inden sommeren 2021, blandt andet under hensyn til, at det forventes, at opgaven skal i udbud, lyder det i svaret.

Regeringens støttepartier - Enhedslisten, De Radikale og SF - er ganske utilfredse med håndteringen.

Politisk leder i Enhedslisten Pernille Skipper siger til Politiken, at det er "noget forbandet svineri".

- Det er ikke for at bruge grimme ord unødvendigt, men det er mange år nu, vi har haft diskussionen om, hvor urimeligt de her børnefamilier bliver behandlet, siger hun til avisen.

Hun beskylder desuden regeringen for at nøle med vilje.

SF's formand, Pia Olsen Dyhr, kalder det "grotesk", mens udlændingeordfører for De Radikale Andreas Steenberg kalder det "hovedrystende".

De 48 familier fra Udrejsecenter Sjælsmark var alle flyttet til Avnstrup i slutningen af august. Det oplyser Udlændingestyrelsen til Politiken.

Tesfaye vil ikke stille op til interview med avisen. Men han skriver blandt andet, at "han godt kan forstå utålmodigheden".

- Jeg havde gerne set, at madordningen var på plads nu. Styrelsen er derfor i gang med at se på, om man kan finde en midlertidig løsning frem til, at udbuddet er gennemført, og den permanente ordning etableret, så beboerne ikke skal vente alt for længe, før de kan tage køkkenerne i brug, lyder det i et skriftligt svar til Politiken.

/ritzau/