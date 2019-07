Kan man være kulturminister som nybagt enlig mor? Det mener jordemoder Karen West ikke, og hun har derfor kritiseret udnævnelsen af Joy Mogensen til posten.

Men selv om det er 'hårdt arbejde' at være nybagt mor og minister, så kan det sagtens lade sig gøre, understreger social- og indenrigsminister Astrid Krag, der selv var højgravid, da hun blev sundhedsminister under Helle Thorning.

»Når jeg kigger på billeder fra dengang af både mig selv og mit hjem, kan jeg tydeligt se, at det var hårdt. Men samtidig kan jeg se, at jeg var glad, og at mine børn var glade. Det fortæller mig, at hvis man kan fokusere på det vigtigste, så kan det sagtens hænge sammen,« siger hun til B.T.

Hun var selv tilbage på jobbet under tre måneder efter, hun havde født, og det betød, at hendes mand, Andreas, ofte var med i ministerbilen og på Christiansborg med sønnen Malte, så Astrid kunne amme ham.

Ifølge Astrid Krag kunne det blandt andet lade sig gøre, fordi vi ikke er så formelle i Danmark.

Og så spillede det også en stor rolle, at Astrid Krag accepterede, at man ikke både kan være minister, mor og præsentere et perfekt glansbillede af sig selv, sine børn og sit hjem.

»Det var langtfra altid, min datters tøj matchede, når hun blev afleveret i vuggestuen. Jeg er mødt op som minister med havregrødspletter på knæene. Og jeg var med garanti aldrig blevet nomineret til titlen som den mest velklædte minister det år. Og sådan er det,« siger Astrid Krag.

Men ifølge jordemoder Karen West er problemet ikke løst ved at gå på kompromis med mode, træning og rengøring som nybagt mor.

Astrid Krag sammen med sine tre børn og mand. Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Astrid Krag sammen med sine tre børn og mand. Foto: Sarah Christine Nørgaard

Hun mener ikke, det er i barnets bedste interesse, hvis dets mor er tilbage på en krævende ministerpost kort tid efter fødslen, fordi det går ud over den tid, mor og barn har sammen.

Den betragtning kan Astrid Krag dog ikke genkende fra sit eget liv. Hun oplever ikke, der er forskel på den tilknytning, hun har til Malte, sammenlignet med sine to andre børn.

»Man kunne tro, at Malte ville have en stærkere tilknytning til min mand, på grund af at jeg som minister havde meget travlt, da han var helt lille. Men sådan er det slet ikke. Vi kan ikke mærke nogen forskel overhovedet. Og det kunne vi heller ikke dengang,« siger hun.

Joy Mogensen skal have sit barn alene, og det har bidraget til kritikken af hendes ministerpost, men den kritik mener Astrid Krag også er forfejlet.

Daværende sundhedsminister Astrid Krag på arbejde med sin søn Malte. Foto: CLAUS FISKER Vis mere Daværende sundhedsminister Astrid Krag på arbejde med sin søn Malte. Foto: CLAUS FISKER

»Så vidt jeg ved, var jeg den første minister, der valgte, at faren var med i ministerbilen og på Christiansborg. De andre kvindelige ministre, som fik børn, tilbage fra Ulla Tørnæs, Margrethe Vestager og Lene Espersen, havde ikke faren med til at give en hjælpende hånd. I stedet havde de deres egen mor med,« siger hun.

Astrid Krag fortæller, at hun ikke selv ville tøve med at sige ja, hvis hun igen fik tilbudt en ministerpost som højgravid, og hun har følgende råd til sin nye kollega:

»Det er hårdt at få et lille barn, men det kan sagtens lade sig gøre – også som minister. Joy er sej, så hun skal bare klø på,« opfordrer Astrid Krag.