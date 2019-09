»Et ekstremt kynisk menneskesyn.«

Sådan vælger Astrid Krag at beskrive det, når Liberal Alliance på deres Facebook-profil spørger, om det virkelig kan betale sig at arbejde for 3.050 kroner ekstra, når man er kontanthjælpsmodtager.

Debatten begyndte tidligere på ugen, da Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, med TV 2 Nyhederne var ude at besøge en enlig mor på kontanthjælp, der præsenterede politikeren for sin økonomi.

Og den undrede Alex Vanopslagh sig over.

I hvert fald skrev han et debatindlæg, bragt i Jyllands-Posten, hvor han i store træk argumenterer for, at kvinden fralagde sig ansvaret for at få sin økonomi på ret køl ved at bruge en række undskyldninger.

Derfor, skriver han, vil det ikke hjælpe, at kontanthjælpsfamilier får et par tusinde kroner mere på kontoen. Han mener, det handler om mentaliteten.

'Vi bliver nødt til at spørge os selv: 'Hvad er det, vi har gjort forkert som samfund? Hvordan er vi havnet her?' Vi har fået udryddet økonomisk fattigdom – men haft en stigning i åndelig armod. Det er i sandhed en tragedie,' skriver han i debatindlægget, der ligesom TV 2's nyhedsopslag kommer på baggrund af regeringens nye børnetilskud til fattige familier.

Et par timer efter bragte Liberal Alliance så en grafik på deres sociale medier, hvor de sammenligner indkomsten for en enlig kontanthjælpsmodtager med to børn og en enlig med to børn i lavtlønsjob.

Og det var en grafik, der fik blodet i kog hos Danmarks nye social- og indenrigsminister, Astrid Krag (S).

»Jeg blev virkelig rystet over, at Liberal Alliance kan påstå, at det ikke gør en forskel for de familier, der har allermindst, at få 3000 kroner mere om måneden,« siger hun til B.T.

Ministeren fortæller, hvordan hun har talt med flere familier, der 'drømmer om' at få lov at forsørge sig selv, så hun ser Liberal Alliance og Alex Vanopslaghs argumenter som arrogante.

»Det er et ekstremt kynisk menneskesyn at sige, at folk bevidst ikke vil arbejde. Og så er det desuden også helt enormt arrogant. De mennesker, der har været lang tid på ydelserne, har ofte mange andre problemer, og det kan man ikke bare se bort fra,« siger Astrid Krag.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Alex Vanopslagh.