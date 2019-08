Det kan være fatalt at tage fejl af to krydderier, når man svinger kokkehuen i sit køkken.

Især hvis det betyder, at ens tre børn ender med at sidde med tårerne løbende ned ad kinderne.

Men det var ikke desto mindre tilfældet for Astrid Krag, da hun havde serveret tre portioner svensk pølseret for sine børn og gik tilbage i køkkenet for at tage til sig selv.

Da hun kom tilbage, var der fuld knald på tårekanalerne hos de tre børn.

Astrid Krag i sit hjem på Amager med sin familie. Foto: Nikolai Linares Vis mere Astrid Krag i sit hjem på Amager med sin familie. Foto: Nikolai Linares

Og da Astrid Krag selv smagte på pølseretten, var hun ikke i tvivl:

»Jeg var kommet til at putte chili i retten i stedet for paprika, så aftensmaden blev i stedet vandmelon og dåsemajs. Jeg er en elendig kok,« fortæller Astrid Krag.

Anekdoten er ikke særlig gammel, men siger meget om, hvordan Astrid Krag er som person.

Og det er netop derfor, at B.T. denne onsdag er blevet inviteret hjem i Astrid Krags private hjem på Amager i København. For at finde ud af, hvilken person der gemmer sig bare den nyligt udnævnte social- og indenrigsminister.

For hvem er Astrid Krag egentlig, når blazeren ryger af og sutskoene på? Når mødemapper bliver skiftet ud med madpakker?

»Jeg er en uperfekt mor i et uperfekt hjem,« siger hun nærmest poetisk og gør klart, at historien om chili-pølseretten er ret sigende for både hendes madkundskaber og hendes måde at anskue familielivet på.

De fem nye ministre B.T. bringer denne og de næste fire søndage store interviews med fem af ministrene i den nye regering. Men det kommer hverken til at handle om mærkesager, samråd eller valgkamp. Nej, i interviewene vil vi komme tættere på personen bag. Hvem er ministeren, når vedkommende forlader ministeriet? Hvad bruger ministeren sin fritid på? Læs med i dag og de næste fire søndage.

For Astrid Krag dyrker nærmest det uperfekte og gør en stor dyd ud af, at børnene hverken bliver forkælede eller forvænte.

Derfor tog hun det ikke så tungt, da hun måtte fodre børnene med vandmelon og dåsemajs, ligesom at hun ikke ser noget pinligt i at diske op med købefrikadeller til børnene fællesspisning i skolen.

»Det er nok mit vigtigste budskab som mor: Der er så mange børnefamilier, hvor mor og far føler sig pressede og ikke føler, at de gør det godt nok. Men man skal sætte forventningerne ned og ikke hele tiden jagte det perfekte,« siger hun.

I lidt over 15 år har hun dannet par med rapperen Andreas Seebach - der er fjernt beslægtet med den kendte Rasmus fra samme familie - og sammen har de skabt en lille børnefamilie med treårige Bjørn, syvårige Malte og 10-årige Karla.

Men du finder nok ikke to jobs, der er mindre 8- til 16-agtige, end dem, som Astrid og Andreas varetager, så derfor kræver deres tilværelse også en stor portion planlægning og en meget detaljeret fælleskalender.

»I morges stod jeg op klokken seks og forberedte mig til dagen i en time, men ellers sørger jeg for at være hjemme i nogenlunde tid hver dag. Især i de perioder, hvor Andreas er på turné,« fortæller hun.

Og lige præcis i de perioder kan tid være en mangelvare. Det var blandt andet tilfældet for et par måneder siden, da Astrid Krag måtte ned i den lokale genbrugsbutik for at købe fire par boxershorts. Tiden var der ikke til at vaske tøj.

Det er nok de færreste eventyr eller romaner, hvor det er ministeren og rapperen, der finder kærligheden til syvende og sidst, men i Amager-hjemmet har de to kæmpet sig igennem lidt af hvert.

Men altid har det været med hinandens støtte.

Og det var det også på en helt særlig dag for lidt mere end fem år siden.

Vi skruer tiden tilbage.

Kalenderen viser onsdag den 29. januar 2014, og internt i SF er der kaostilstande. Medlemmerne er uenige om salget af Dong, og presset er blevet større og større.

Astrid Krag er medlem af partiet og er på det tidspunkt sundhedsminister, men hen ad aftenen står det efterhånden klart, at den her situation ikke kan reddes.

SF's formand, Annette Vilhelmsen, måtte viderebringe den værst tænkelige besked til sine partifæller:

Hun ville trække sig som formand, og SF ville også træde ud af regeringen.

»Det er uden tvivl den værste dag i mit politiske liv, da SF væltede på et døgn. Det var hele det politiske projekt, jeg havde brugt mit voksne liv på, som braste sammen på meget kort tid,« fortæller Astrid Krag.

Aften var blevet til nat, og ude foran Christiansborg klikkede Astrid Krag cykelhjelmen fast og satte kursen mod hjemmet på Amager.

»Jeg cyklede hjem og vækkede ham om natten, og så fandt vi i fællesskab ud af, hvad jeg skulle gøre. Vi er i det her sammen og har altid været det,« fortæller ministeren.

Dagen efter skiftede Astrid Krag fra SF til Socialdemokratiet.

Herefter fulgte en lang periode med blåt flertal, men nu er den 36-årige mor til tre igen klar til at sætte sig på en ministertaburet.

Og det er netop det, som hun og familien har forberedt sig på hele sommeren.

»Vi var en uge i Berlin, hvor jeg også fik læst en del op, og så var vi på Langelandsfestival med Andreas, og der mødte jeg så også nogle udsatte familier,« fortæller hun.

Men selv om en kæmpe del af Astrid Krags liv handler om hendes arbejde, findes der da også en 'privat-Astrid'.

En privat-Astrid, der elsker at fylde huset på Amager med venner og bekendte, når der er fodboldslutrunder eller Premier League. Der sørger for en gang imellem at besøge et dunkelt værtshus og rafle med veninderne. Der forleden dag satte sig til rette i sofaen og satte 'The Assassination of Gianni Versace' på tv'et, fordi hun havde hørt, at dokumentarserien havde fået gode anmeldelser.

