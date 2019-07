Joy Mogensen er ikke den første nyudnævnte minister med en tydelig babybule på maven.

Astrid Krag og Ulla Tørnæs er to af dem, der har prøvet det. De bakker begge Joy Mogensen op og fortæller, hvordan de klarede opgaven med at være både nybagt mor og minister – selvom det ikke altid var lige let.

Krag var gravid i syvende måned, da hun i 2011 blev sundhedsminister i Helle Thorning-Schmidts regering.

Det krævede ikke så få ofre at få graviditet, moderskab og politisk karriere til at gå hånd i hånd, fortæller Astrid Krag i bogen 'Ambitiøse mødre' af Lisbeth Odgaard Madsen.

Astrid Krag, da hun ventede sit tredje barn i 2015. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Astrid Krag, da hun ventede sit tredje barn i 2015. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Den højgravide minister lå ofte på en sofa under møderne med sine nærmeste embedsmænd, og stolen i mødelokalet blev udskiftet med en pilatesbold efter vejledning fra Astrid Krags fysioterapeut.

Først dagen før fødslen gik hun på barsel – og den blev kortvarig.

Dårlig samvittighed

Mindre end tre måneder efter at havde født sønnen Malte var Astrid Krag tilbage i jobbet som sundhedsminister med alt, hvad det medførte af udfordringer – og dårlig samvittighed.

»Min søn var tit syg i en periode, og så var den der med det samme: 'Åh, er det, fordi jeg arbejder så meget?'« siger Astrid Krag i 'Ambitiøse mødre'.

Selvom flere i omgangskredsen beroligede hende og fortalte, at børn altså ikke bliver syge af, at mor arbejder meget, blev den dårlige samvittighed en tro følgesvend:

»Men følelsen var da konstant hos mig i den periode,« fortæller hun ærligt.

Som spæd var Malte ofte med i ministerbilen, idet Astrid Krag stadig ammede ham. Det skete flere gange ved ordførermøder, mens rådsmøderne under Danmarks EU-formandskab i første halvår af 2012 blev planlagt, så hun kunne give sønnen bryst i pauserne.

Ikke desto mindre erkender Astrid Krag, at det i stort omfang var far Andreas Seebach, som gav lille Malte den nærhed og omsorg, som Astrid Krag ikke havde tid til på grund af arbejdspresset som sundhedsminister.

Jeg tænker jeg ved en anelse mere om at være gravid, ny-udnævnt minister end Karen West - og gu’ er det hårdt arbejde! Men det konstaterer jeg i disse dage at det også er uden baby i maven

Den mulighed får alenemoren Joy Mogensen ikke, men Astrid Krag er sikker på, at hun nok skal finde en balance mellem ministerjobbet og moderskabet – selvom jordemoder og debattør Karen West har kritiseret udnævnelsen af Joy Mogensen og fraråder 'en førstegangsfødende alenemor at påtage sig et af landets ledende offentlige embeder'.

'Jeg tænker, jeg ved en anelse mere om at være gravid, nyudnævnt minister end Karen West – og gu' er det hårdt arbejde! Men det konstaterer jeg i disse dage, at det også er uden baby i maven,' skriver Astrid Krag på Twitter og tilføjer en 'græder af grin'-smiley.

'Så klø på, kære ⁦⁦Joy Mogensen⁩ – du gør det så godt!!,' fortsætter hun.

Man kan ikke sige nej

Venstres Ulla Tørnæs undrer sig over, at det overhovedet bliver debatteret, om Joy Mogensen som gravid burde påtage sig det ansvar, der følger med en ministerpost.

Arkivfoto. Ulla Tørnæs (V) var højgravid, da hun i 2001 blev udnævnt til undervisningsminister af daværende statsminister, Anders Fogh Rasmussen. Foto: MAGNUS MØLLER Vis mere Arkivfoto. Ulla Tørnæs (V) var højgravid, da hun i 2001 blev udnævnt til undervisningsminister af daværende statsminister, Anders Fogh Rasmussen. Foto: MAGNUS MØLLER

»Som politiker handler det om at være parat til at påtage sig de opgaver, man bliver betroet. Man kan sige nej, men man kan ikke sige, at først fra den 1.1 har jeg tid til at være minister. Sådan fungerer det ikke,« siger Ulla Tørnæs til Ugebrevet A4.

Hun var selv højgravid, da Anders Fogh Rasmussen udpegede hende til undervisningsminister i 2001 og var tilbage i arbejdstøjet efter blot fire ugers barsel.

Også Ulla Tørnæs er overbevist om, at 38-årige Joy Mogensen vil klare de udfordringer, tilværelsen som alenemor og minister måtte bringe – og anbefaler hende at trække på hjælp fra familien og vennerne.

Joy Mogensen har også tænkt sig at trække på de erfaringer, som blandt andre Ulla Tørnæs har gjort sig som minister på barsel.

»Jeg vil tage kontakt til de ministre, der har prøvet at blive mødre, mens de har siddet i embedet, og tage inspiration derfra,« sagde Joy Mogensen, da hun i torsdags fik overdraget Kulturministeriet.

Ulla Tørnæs fortæller til Ugebrevet A4, at hun med glæde vil komme med tips og råd til den nyudnævnte minister over en kop kaffe.

Joy Mogensen forventer at gå på barsel til oktober, hvor hun har termin.

B.T. har kontaktet Kultur- og Kirkeministeriet for at få et interview med Joy Mogensen. Det har hun takket nej til.