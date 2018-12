Svendborgbanen og ruten mellem Vejle og Struer vil fra 2020 blive opereret af Arriva og ikke som i dag DSB.

Arriva har torsdag vundet udbuddet på to ruter, der i dag drives af DSB. Der er tale om strækningen Svendborgbanen mellem Svendborg og Odense på Fyn samt mellem Struer og Vejle.

Det oplyser Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Ud over de to nye ruter har Arriva også genvundet udbuddet på de seks strækninger, hvor selskabet allerede står for driften.

Det nye udbud gælder fra 2020 til 2028. Der er en klausul i udbuddet, der betyder, at aftalen kan forlænges med to år.

De to DSB-strækninger blev sendt i udbud som følge af en politisk aftale fra sommeren 2017. Her stemte alle partier undtagen Enhedslisten for.

I alt vandt Arriva ordren på de otte strækninger, samt to såkaldte optionsstrækninger og tre togsæt af typen Lint 41 for en pris på cirka 1,65 milliarder kroner. En potentiel forlængelse er inkluderet i prisen.

Ifølge Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udgør det en besparelse på 30 procent opgjort i pris per kørt kilometer end den nuværende aftale med Arriva.

Den nye aftale betyder, at Arriva fra 2020 vil stå for stort set alle større strækninger i de vestlige og centrale dele af Jylland.

Med driften på Svendborgbanen bevæger Arriva sig også for første gang ind på de fynske skinner.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) udtrykker i pressemeddelelsen tilfredshed med udbuddet:

- Vores erfaringer med udbud af den midt- og vestjyske togtrafik viser, at det giver god mening for passagererne og skatteyderne at konkurrenceudsætte togtrafik, siger han.

- I de to første kontraktperioder har vi fået både billigere og mere punktlig togtrafik med et højt serviceniveau til passagererne.

/ritzau/