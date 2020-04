Blandt andet spillesteder, som må aflyse arrangementer på grund af coronavirus, kan få dækket underskud.

Regeringen har besluttet at forlænge den ordning, som skal hjælpe spillesteder og koncertarrangører, der står til at tabe penge som følge af aflysninger i forbindelse med coronavirus.

Det skriver Erhvervsministeriet og Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

- Når koncertarrangører, festivalarrangører, sportsklubber og andre er tvunget til at aflyse deres koncerter, festivaler, kampe og meget andet, så har det store økonomiske konsekvenser, siger kulturminister Joy Mogensen (S).

- Derfor vil regeringen gerne træde til, så arrangørerne kommer igennem krisen så helskindet som muligt. Og derfor forlænger vi nu ordningen.

Ordningen kommer til at gælde koncerter, festivaler og lignende, der er planlagt frem til og med den 9. juni. Den nuværende ordning udløb 31. marts.

- Det er vigtigt, at vi skaber tryghed for arrangørerne i de kommende måneder, hvor situationen stadig er usikker. Kompensationsordningen for arrangører udløb med udgangen af marts, men vi er som bekendt ikke igennem coronaudbruddet endnu, udtaler erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Ordningen gælder for arrangementer med over 1000 deltagere eller 500 deltagere, hvis arrangementet er målrettet særlige risikogrupper. Risikogrupper kan eksempelvis være ældre.

Arrangører kan få kompensation for underskud, hvis et arrangement bliver aflyst, eller hvis det bliver afviklet under væsentligt ændrede forudsætninger. Eksempelvis uden tilskuere.

Den forlængede ordning betyder, at også nogle af sommerens festivaler vil kunne få dækket underskuddet, hvis de vælger at aflyse.

Blandt andet ligger festivalen Heartland på Fyn fra 29. maj til 31. maj og Northside i Aarhus fra 4. til 6. juni. Begge festivaler står umiddelbart til at blive gennemført.

Roskilde Festival afholdes fra 27. juni til 4. juli og er altså ikke omfattet af ordningen, medmindre den bliver forlænget yderligere.

Det er fortsat planen at afholde festivalen, der ligeledes har 50-års jubilæum i år. Det fremgår af Roskilde Festivals hjemmeside.

/ritzau/