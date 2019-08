»Nu er det Arnes tur,« stod der på Socialdemokratiets plakater under valgkampen i maj måned.

Den 59-årige sønderjyske bryggeriarbejder Arne Juhl lagde ansigt og historie til Mette Frederiksens visioner om tidligere pension for de særligt nedslidte.

Men måske får Arne Juhl aldrig glæde af de gyldne løfter under kampagnen.

For mens Socialdemokratiet på et pressemøde torsdag afviste at sætte dato på, hvornår og hvordan regeringen vil indrette en ny pensionsmodel, så er Arne Juhl blevet syg.

Han har fået lungekræft. For fire uger siden fjernede lægerne en seks centimeter stor knude fra hans ene lunge.

»De har fjernet halvdelen af venstre lunge og burde have fået det hele med. Så jeg har det godt nok, men jeg mangler luft,« lyder meldingen fra Arne Juhl.

For tiden rekreerer han hjemme i huset i Fjelstrup. Mandag formiddag skal han på hospitalet i Vejle have at vide, om han også skal have kemo.

Men han er i fuld gang med genoptræningen, og ‘fysioterapeuten er tilfreds’ med fremskridtene, siger han.

»Nu er det Arnes tur«, stod der på Socialdemokratiets valgplakater. Men det løfte er fraværende i den nye politiske aftale, som S-formand Mette Frederiksen og resten af rød bloks partiledere fremlagde kort før midnat tirsdag aften.

Om Mette Frederiksen kan sige det samme om sine pensionsplaner, skal være usagt. Men på pressemødet i sidste uge sagde hun:

»Det er svært arbejde, vi har foran os. Det svære er at gå fra den politiske vision til en konkret model. Men nu er vi i gang.«

Arne Juhl er en tålmodig mand. Han har intet at udsætte på Mette Frederiksen - eller den manglende plan for tidlig tilbagetrækning for de mest nedslidte - og han fortryder ikke sin deltagelse i valgkampen, heller ikke selvom den ikke ser ud til at komme ham til gode.

»Nu er de begyndt. De skal lige have en chance,« siger han og forudser, at den ‘største knast nok er arbejdsgiverne, der ikke vil lade os gå’

Som det ser ud nu, har han regnet ud, at han selv tidligst kan gå på efterløn som 63-årig - helt præcist den 30. december 2023.

Derfor regner han med at skulle tilbage til jobbet på Bryggeriet Fuglsang i Haderslev, når han er rask, hvilket han satser på at være om seks til otte uger.



Arne Juhl er glad for sit job, som han siger: 'Ellers havde jeg nok ikke været der i 40 år'.



Men en kræftsygdom sætter tingene - og særligt tiden - i perspektiv.

Den lotto-gevinst skal ikke være stor, før jeg går af Arne Juhl

»Hvis jeg havde råd til det, gik jeg af i morgen. Men det har jeg ikke,« siger han.

For det er lige i overkanten selv at skulle finansiere tre år, forklarer han og tilføjer tørt:

»Men den lotto-gevinst skal ikke være stor, før jeg går af.«

Havde han muligheden for en tidlig tilbagetrækning, ville han bruge tiden på det samme, som han lige nu bruger det meste af sin tid på.

»Jeg har to hunde, som er glade for at gå ture. P.t. skal jeg gå lange ture for at genoptræne, så jeg går for deres skyld og for min egen skyld.«

Men han drømmer om at komme ud og se lidt mere af verden.

Før sygdommen var han ved at planlægge en tur til sydstaterne i USA. Planen er, at han skal afsted næste år.

»Det håber jeg bliver til noget. Men man ved jo ikke, hvornår de slukker lyset,« siger han.