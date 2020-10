Nu blev det langt om længe Arnes tur. I en ny pensionsaftale har nedslidte, der har været på arbejdsmarkedet længe, nemlig fået ret til, at gå tidligere på pension. Det fortalte beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard, lørdag morgen på et pressemøde.

Og Arne Juhl, der blev ansigtet på Socialdemokratiets pensionskampagne op til valget sidste år, er da også yderst begejstret, da B.T. taler med ham lørdag morgen.

»Jeg giver den 5,5 ud af 6 stjerner. Mette Frederiksen sagde, at det var Arnes tur, det blev det så,« fortæller Arne Juhl til B.T.

Arne Juhls flotte karakter til pensionsaftalen kommer primært af, at Mette Frederiksen holdt, hvad hun lovede sidste år, men også at man som nedslidt ikke skal forbi en læge og vurderes først.

I den nye aftale skal man nemlig bare vise, at man som 61-årig har været 44 år på arbejdsmarkedet, og så må man gå på pension tre år før tid. Helt uden en lægelig vurdering af, hvor nedslidt man er.

For Arne betyder det, at han kan går på pension den 21. januar 2024.

Egentlig gad han nok godt på pension lidt før, men når det nu ikke kan være anderledes, er han faktisk ret tilfreds med den nye pensionsaftale, og han kan næsten ikke få sig selv til at sige noget dårligt om den.

»Aftalen er til UG. Jeg kan gå på pension, når jeg er 64 år. Når det ikke kan være før, så er det jo den rette tid. Det går også nogenlunde fornuftigt. Min arbejdsgiver er rimelig med at give mig de opgaver, jeg kan og magter. Så der går jo nok fint, bortset fra man er lidt træt, men det kommer nok med alderen,« siger bryggeriarbejderen Arne Juhl.

Ud over indholdet i aftalen, som Arne Juhl er yderst imponeret over, er han også tilfreds med præsentationen af aftalen, der er lavet mellem S-regeringen, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti natten til lørdag.

»Jeg synes, aftalen blev præsenteret godt nok, eftersom de først var færdige klokken fire om morgenen. Det er en historisk aftale. Pt har jeg faktisk ikke noget dårligt at sige,« siger Arne Juhl.

Han er da også sikker på, at det var blevet hans tur noget tidligere, hvis regeringen havde haft et flertal med 90 mandater i folketinget, som skal til for træffe en beslutning uden om de andre partier. Men det har S-regeringen ikke, og derfor måtte de forhandle med de andre.

Aftalen scorer dog ikke 6 ud af 6 stjerne hos Arne Juhl. Den mangler lige en halv stjerne, og det skyldes, at ydelsen ifølge Arne Juhl er en smule lav.

Den nye pensionsydelse kommer til at ligge på 13.550 kr. pr. måned.

»Det er bedre end efterlønnen, og i min årgang har man jo ikke det store forbrug. Men ydelsen kunne godt have været lidt højere, men man kan altid forbedre.« siger Arne Juhl.