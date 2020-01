Der var nye håb og løfter i Mette Frederiksens debut-nytårstale fra embedsboligen på Marienborg onsdag aften.

Dog var der endnu en gang en lang næse til Arne. ‘Nedslidte’ Arne.

60-årige Arne Juhl, der - under parolen ‘Nu er det Arnes tur’ - blev ansigtet på Socialdemokratiets valgløfte om, at nedslidte danskere skal have mulighed for at gå tidligere på pension.

Godt nok nævnte statsministeren pensions-problematikken i sin tale, men hun fik aldrig - som hun gentagne gange fra politiske modstandere og ditto kommentatorer sidenhen er blevet kritiseret for - konkretiseret hvordan, eller hvornår Arne og co. kan gå fra.

Der var brede smil hele vejen rundt, da Socialdemokratiets formand, statsminister Mette Frederiksen, hilste på Arne efter hendes tale under Socialdemokratiets kongres i Aalborg Kongres og Kulturcenter, lørdag 14. september 2019. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2019) Foto: Henning Bagger Vis mere Der var brede smil hele vejen rundt, da Socialdemokratiets formand, statsminister Mette Frederiksen, hilste på Arne efter hendes tale under Socialdemokratiets kongres i Aalborg Kongres og Kulturcenter, lørdag 14. september 2019. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2019) Foto: Henning Bagger

»Det er ikke retfærdigt, at I, der har haft det hårdeste arbejde. Eller været flest år på arbejdsmarkedet skal opleve, at velfærdssamfundet ikke er der for jer, når I har brug for det,« lød fra fra statsministeren.

»Under al kritik«

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, mener, at det er under al kritik, at statsministeren ikke fremlægger en klarere plan for, hvem der skal have lov at trække sig tidligere tilbage, og hvem, der ikke skal.

»Hun taler meget om noget, der sætter gang i folks følelser. Vi bliver efterladt med de samme spørgsmål, som vi havde før talen,« siger Kristian Thulesen Dahl og fortsætter:

»Når hun kommer ind på Arne og de nedslidte, får vi at vide, det ville være godt med en tidligere folkepension, men hun giver ikke en eneste indikation af, hvilke arbejdsgrupper det skal handle om. Det er utroligt skuffende.«

Ifølge DF-formanden svigter Mette Frederiksen den store gruppe af danskere, for hvem tilbagetrækningsspørgsmålet sidder længts ude på tungen. Han mener, at statsministeren lader dem i stikken, når hun efterlader dem i det, han kalder »total uvished«.

»Mette Frederiksen svigter de nedslidte,« lyder det kontant fra Thulesen Dahl.

Forventer et klart svar

Selvom statsministerens nytårstale jo hverken er tiltænkt som et udlæg af regeringens program eller socialdemokratisk politik, opridser den rammerne for de vigtigste politiske begivenheder, der er i vente i indeværende kalenderår.

Og derfor havde flere forventet - og måske havde Arne Juhl endda håbet - at, han og andre nedslidte danskere kunne få at vide, hvornår de stod til at nyde et tidligere otium.

Ifølge B.T.s politiske kommentator Søs Marie Serup skøjtede statsministeren let og elegant hen over det presserende spørgsmål, som mange ude i de danske hjem ifølge hende havde forventet et klart svar på.

»Der vil sidde en masse mennesker og sige, at nu må hun simpelthen komme på banen med det her emne,« siger Søs Marie Serup.

Hun kalder det et vidunder, at Mette Frederiksen er kommet igennem en hel valgkamp med pensionsløftet uden på noget tidspunkt at have været rigtig konkret omkring det:

»Og nu er hun så også kommet igennem et halvt år som statsminister. Men det er klart, at for hver dag der går, bliver det sværere og et større og større kritikpunkt, at der ikke er kommet noget,« lyder det fra B.T.s politiske kommentator.