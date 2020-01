'Nu er det Arnes tur,' stod der på Socialdemokratiets valgplakat, som var prydet af bryggeriarbejderen Arne Juhl og hang over over hele landet.

Men det blev ikke Arnes tur til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet tidligere.

Sådan skrev B.T. 26. juni 2019.

Et halvt år er gået, statsminister Mette Frederiksen har holdt sin første nytårstale, og vi er ikke kommet et skridt videre. Det er stadig ikke Arnes tur, eller nogen af de mennesker, han er blevet et omvandrende symbol for.

»Jeg tror på, at der ligger en plan for det 1. januar 2021. Det har Mette Frederiksen personligt sagt til mig, og det tror jeg på,« siger Arne Juhl.

Socialdemokratiets formand, statsminister Mette Frederiksen, hilser på Arne efter hendes tale under Socialdemokratiets kongres i Aalborg Kongres og Kulturcenter , lørdag 14. september 2019.

»Den skal forhandles på plads. Jeg tror ikke, det sker i år. Det er også fornuftigt at vente på overenskomstforhandlingerne. Det kan ende med et brag. Hvis arbejdsgiverne ikke vil være med til noget som helst, og arbejderne strejker. Vi har før set, hvordan direktørerne giver sig selv kæmpe lønninger og bonusser, og så vil spise os andre af med en 25-øre. Det er til at brække sig over,« siger Arne Juhl.

Den 60-årige sønderjyde har arbejdet, siden han var 16 år. De sidste 39 år har han været på bryggeriet Fuglsang i Haderslev. For tre år siden fik han et nyt knæ. Det andet er mere eller mindre slidt op. Og i juli 2019 fik han også konstateret lungekræft.

Mette Frederiksen skal have ro til at finde en plan. Jeg skal på efterløn 30. december 2023. Jeg er nedslidt nu, men er nødt til at arbejde videre. På grund af kræftsygdommen arbejder jeg nu tre gange fire timer om ugen, og går til kontrol hver tredje måned. Min arbejdsgiver har været meget forstående.«

»Jeg ved ikke, om jeg kan nå at gøre brug af den nye ordning inden, jeg skal på efterløn. Men det håber jeg da,« siger Arne Juhl.