Pensionskasser advarer om behov for ny ordning til nedslidte ældre. Dansk Industri og Dansk Erhverv afviser.

København. Der er ikke umiddelbart behov for yderligere tiltag til ældre på arbejdsmarkedet, der er nedslidt før tid.

Sådan siger arbejdsgiverorganisationerne Dansk Industri og Dansk Erhverv, der ikke kan genkende problemet med nedslidte, som en række pensionskasser advarer om i Jyllands-Posten lørdag.

- Tværtimod er der grund til at være optimistisk om en højere pensionsalder. De ældre står rigtig stærkt på arbejdsmarkedet. Alene de seneste fem år er der kommet 60.000 flere personer over 60 i arbejde, siger underdirektør i Dansk Industri Steen Nielsen.

En række pensionsselskaber kommer i Jyllands-Posten ellers med en advarsel om, at nedslidte danskere risikerer at blive efterladt uden indtægt, når folkepensionsalderen stiger fra 2019.

I løbet af de næste fire år stiger folkepensionsalderen fra 65 år til 67 år. I al fremtid herefter skal folkepensionsalderen stige i takt med middellevetiden.

Anken fra pensionsselskaberne lyder, at politikerne er nødt til at skabe nye veje ud af arbejdsmarkedet før tid.

I Dansk Erhverv mener arbejdsmarkedschef Peter Halkjær, at det ikke er et problem med flere nedslidte.

- Man skal i stedet fokusere på mulighederne for sporskifte. Hvis man eksempelvis er tømrer, og knæene ikke holder længere, så skal man måske prøve at sigte i retning af at rådgive i eksempelvis i et byggemarked. Der er masser mulighed for at skifte branche. Især nu hvor arbejdsgiverne mangler arbejdskraft, siger han og tilføjer:

- Der er en bred vifte af muligheder. Der er mulighed for seniorførtidspension, førtidspension, fleksjob, og man kan af egen fri vilje vælge job på nedsat tid.

Steen Nielsen påpeger, at der er et stort behov for, at folk bliver længere på arbejdsmarkedet.

- Vi er i den situation, at der bliver ikke født så mange danskere, så vi kan erstatte dem, der er på vej ud af arbejdsmarkedet. Derfor er det afgørende, at vi kan holde længere tid på de ældste medarbejdere, siger han.

/ritzau/