Da Helena Artmann Andresen natten til onsdag lagde sig på puden og gjorde sig klar til drømmeland var det med både glæde og skuffelse i kroppen.

Hun var glad – ja, måske nærmere euforisk – over, at hendes parti, Liberal Alliance, havde haft et kanonvalg.

Men så var der også lidt malurt i bægeret, for den 21-årige kvinde havde ikke fået sin drøm om selv at sidde i Folketinget opfyldt.

Troede hun altså.

For da hun vågnede torsdag morgen, var der pludselig ikke ét, men to Liberal Alliance-mandater i Sydjyllands Storkreds, og ét af dem var efter alt at dømme til hende.

Herefter gik det helt store opdaterings-show i gang, hvor Helena sad og trykkede F5 på den hjemmeside, hvor de personlige stemmer bliver opgjort.

Og bingo: Onsdag eftermiddag viste en endelig optælling, at Helena som 21-årig – med længder endda – bliver det yngste folketingsmedlem.

»Det var helt vildt. Jeg tror faktisk ikke, at jeg helt har forstået det. Så jeg er meget taknemmelig,« siger Helena Artmann Andresen.

Det nyvalgte folketingsmedlem er fuldkommen tømt for kræfter efter en valgkamp, hvor den 21-årige kvinde må siges at have været på overarbejde.

Hun har nemlig passet sit fuldtidsarbejde i Kolding-butikken Partyland, og så har Helena altså måttet føre valgkamp i sine fritimer.

En kraftpræstation, der nu har sikret hende én ud af de 179 pladser i Folketinget.

Her bliver hun altså den yngste af dem alle, men det tager Helena i stiv arm.

»Jeg kan godt være lidt nervøs for, at de ikke vil tage mig seriøst, men jeg må jo bare modbevise det. Der er altid et eller andet, man kan drille kandidaterne med, og for mit vedkommende er det nok min alder, de vil skyde på,« siger Helena og understreger, at hun vil i Folketinget for »at gøre en forskel«.

Helena fik 1.143 personlige stemmer.