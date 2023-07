Den danske udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen (M), har talt i telefon med generalsekretæren for Organisationen for Islamisk Samarbejde (OIC).

Det oplyser OIC på organisationens hjemmeside i en meddelelse dateret søndag.

Under samtalen mellem Lars Løkke Rasmussen og generalsekretæren, Hussain Ibrahim Taha, forklarede den danske udenrigsminister ifølge OIC, at Danmarks regering fordømmer 'fornærmelsen af den hellige Koran'.

Samtidig understregede Lars Løkke Rasmussen ifølge OIC, at den danske regering er ivrig efter at 'opretholde venskabsrelationer og samarbejde med medlemslandene i Organisationen Islamisk Samarbejde.'

Mandag mødes udenrigsministre fra de 57 lande, som OIC består af, for at diskutere koranafbrændinger i Danmark.

Lars Løkke Rasmussen meldte søndag ud, at regeringen ønsker at forhindre koranafbrændinger foran udenlandske ambassader herhjemme.

»Vi har på det seneste set nogle hændelser udført af nogle få personer, som kun tjener det formål at skabe splittelse i en verden, der faktisk har brug for samling,« sagde Lars Løkke Rasmussen søndag ifølge DR.

Han oplyste i den sammenhæng, at der søndag blev udført fem koranafbrændinger foran udenlandske ambassader i Danmark, mens der mandag er anmeldt yderligere syv.

Ifølge Udenrigsministeriet har 15 landes regeringer udsendt fordømmelse af Danmark og indkaldt ambassadører til samtaler.

Lars Løkke Rasmussen slår fast, at regeringen ikke har planer om at genindføre blasfemiparagraffen, som blev afskaffet i 2017.

»Regeringen har ikke planer om at genindføre blasfemiparagraffen, det er ikke det, der er tale om,« siger han og fortæller, at det er for at forhindre afbrændinger »alene for at skabe splittelse og ufred«.

»Der er ikke tale om, at vi indskærper ytringsfriheden,« siger Lars Løkke Rasmussen.

I 2017 stemte han og hans daværende parti, Venstre, for, at blasfemiparagraffen blev afskaffet.