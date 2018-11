Det skulle egentlig handle om Brexit i Europa-parlamentet, men den italienske politiker og formand for Europa-Parlamentet Antonio Tajani stjal opmærksomheden.

Under en Brexit-høring tog han talerstolen og fandt en læbestift frem, som han malede sig under det ene øje med.

Det gjorde han for at symbolisere den store grad af hustruvold, som mange kvinder verden over er udsat for, skriver BBC.

Søndag er det International Dag for Afskaffelse af Vold mod Kvinder. En mærkedag, som er blevet markeret verden over af kvinder og mænd, der går på gaderne for at skabe opmærksomhed om den sexistiske vold, der hver dag foregår verden over.

Vold mod kvinder 33.000 kvinder er udsat for partnervold hvert år i Danmark. I 2014 modtog 41 danske krisecentre til sammen 13.731 henvendelser. Vold mod kvinder og piger er en af de mest udbredte krænkelser af FNs menneskerettigheder. Hver 3. kvinde i verden udsættes for partnervold mindst en gang i deres liv (fysisk eller seksuel vold). Kvinder er i større risiko for at blive myrdet i deres hjem end noget andet sted. 38 pct. af alle mord mod kvinder i verden blev rapporteret som begået af deres partner. Kilde: Danner

I Danmark er dagen blevet markeret med demonstrationer landet over for en ny voldtægtslovgivning, der skal give kvinder en bedre beskyttelse mod seksuelle overgreb.

Antonio Tajani er en italiensk politiker fra partiet Forza Italia og formand for Europa-Parlamentet, som altså også ville markere dagen.

Markeringen på talerstolen uddybede han senere på Twitter, hvor han skrev:

‘Vold mod kvinder er uacceptabelt. Det lærte min mor mig, og det lærer jeg mine børn.’