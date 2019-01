Anti-Tortur Støttefonden opfordrer Lars Løkke Rasmussen til at få Indien med i FN's torturkonvention.

Når statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i weekenden besøger Indien, bør han få landet til at ratificere FN's konvention mod tortur. Sådan lyder det i en opfordring fra Anti-Tortur Støttefonden.

- Fremme af FN's torturkonvention er en del af dansk udenrigspolitik.

- Indien er i kraft af sin størrelse og enorme befolkning et utrolig vigtigt land på verdensplan, siger Tue Magnussen, cand.mag. og konsulent i Anti-Tortur Støttefonden.

Statsministeren rejser fredag til Indien som en del af en større erhvervsdelegation. Her skal han blandt andet mødes med landets premierminister Narendra Modi.

Det er ved dette møde, at fonden håber på en snak om tortur. Det har Danmark ifølge fonden forpligtet sig til.

I 2014 lancerede Danmark sammen med Chile, Marokko, Ghana og Indonesien initiativet Convention against Torture Initiative (CTI).

Initiativet har til formål at opnå universel tilslutning til FNs torturkonvention.

- Danmark har om noget land bragt sig i spidsen for at understrege, at den konvention mod tortur er et utrolig vigtigt redskab til at få mindsket og forbudt tortur på verdensplan, siger Tue Magnussen.

Derfor er det ifølge Anti-Tortur Støttefonden passende, hvis statsministeren benytter lejligheden i Indien til at få landet med i konventionen.

- En indisk ratifikation af FNs konvention mod tortur vil være en global milepæl frem mod en verden uden tortur, siger Tue Magnussen.

FNs konvention mod tortur trådte i kraft i 1987.

Konventionen er i dag tiltrådt af 165 af 193 FNs medlemslande. Indien er et af de få lande der står uden for konventionen.

