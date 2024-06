En halv million flere flygtninge i verden får brug for akut hjælp i 2025. Størstedelen er fra Syrien.

Mere end 2,9 millioner flygtninge vil have akut behov for ophold i et land næste år.

Det anslår FN's flygtningeorganisation, UNHCR, i en rapport.

Skønnet svarer til en stigning i antallet af såkaldte kvoteflygtninge på en halv million sammenlignet med 2024.

Kvoteflygtninge er flygtninge, som fordeles i samarbejde mellem UNHCR og medlemslandene i FN.

Lange flygtningekriser, ny opstået konflikter og klimaforandringer er særligt de faktorer, der har sendt flere mennesker på flugt ifølge UNHCR.

- Ikke overraskende har flygtninge fra Syrien i flere år været den nationalitet, der har haft mest brug for hjælp, siger Annika Sandlund, chef for UNHCR's kontor i de nordiske og baltiske lande.

Det er niende år i træk, at flygtninge fra Syrien er den største gruppe i kvoteflygtningeprogrammet. Ifølge UNHCR er der tale om 933.000 mennesker.

Herefter følger flygtninge fra Afghanistan, Sydsudan og Rohingya-flygtninge fra Myanmar.

- Den gode nyhed er, at vi sidste år havde et højere antal genbosættelser end tidligere, siger Annika Sandlund.

Her fik 96.311 flygtninge således ophold i et nyt land.

Danmark har i de sidste fire år taget imod 200 kvoteflygtninge. Kvinder og børn har været øverst på listen de seneste to år.

I den nuværende regeringsgrundlag er der afsat penge til, at Danmark kan tage op mod 500 kvoteflygtninge.

SF's formand, Pia Olsen Dyhr, kritiserede regeringens antal af kvoteflygtninge i DR's "Demokratiets aften" tirsdag.

- Vi skal tage de 500 kvoteflygtninge, som vi har lovet, slog hun fast.

Og der er behov for, at Danmark tager imod flere, siger Annika Sandlund.

Hun peger på tre grunde til at forsætte og øge antallet af flygtninge gennem kvoteflygtningeprogrammet.

- Det giver beskyttelse til de mest udsatte af verdens flygtninge. Det er en måde at vise global solidaritet, samtidig med at det sikrer, at alle lande kan fortsætte med at holde deres grænser åbne for flygtninge, siger hun.

Det er indenrigs- og udlændingeministeren, der beslutter antallet af kvoteflygtninge, som Danmark skal tage. Sidste år var det flygtninge fra Rwanda, Eritrea og Afghanistan.

Historisk har Danmark modtaget omkring 500 kvoteflygtninge om året, men i 2016 og frem til 2019 afviste Danmark at tage imod kvoteflygtninge.

/ritzau/