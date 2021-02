Over 3000 personer har anmeldt arbejdsskader som følge af smitte med covid-19. Tallet stiger mærkbart.

Antallet af personer i Danmark, der har anmeldt arbejdsskader efter smitte med covid-19 fortsætter med at stige. Det viser tal fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES.

Per 1. februar havde 3217 personer i Danmark anmeldt en arbejdsskade på grund af smitte med covid-19. 5. januar var tallet 2376, og dermed er antallet steget med 35 procent på en måned.

Tallene gælder både smitte med sygdommen men også eksempelvis allergi fra brug af værnemidler.

- I mindre end fem af de afgjorte sager, hvor en person har fået sygdommen covid-19 efter udsættelse for smitte på sit arbejde, er sagen afvist, skriver AES.

Det meget lille antal afviste sager gør, at AES ikke kan oplyse mere om dem grundet hensynet til anonymitet. AES skriver dog, at de afviste sager ikke drejer sig om smitten men om andre sygdomme relateret til pandemien.

Smitte med covid-19 - og afledte skader fra det - kan være en arbejdsskade, hvis der er en tilpas stærk formodning om, at man er blevet smittet på sin arbejdsplads.

- Det gælder ansatte i sundhedsvæsnet som for eksempel sygeplejersker, der arbejder på intensivafdelingen og er i direkte kontakt med smittede patienter.

- Det kan også være øvrige ansatte i sundheds- og socialsektoren, som i kraft af deres opgaver med tæt kontakt til patienter og personer, har stor risiko for at blive udsat for smitte.

- Andre eksempler kan være en ansat på et plejehjem, der har været i kontakt med en covid-19-smittet beboer, eller en politibetjent, der er blevet hostet i ansigtet, skriver AES på sin hjemmeside.

Allerede i april blev det understreget, at smitte med covid-19 på arbejdspladsen kan være en arbejdsskade og give erstatning. Det skete efter, at en ansat på Bispebjerg Hospital var død efter at være blevet smittet.

Blandt andet derfor udsendte Beskæftigelsesministeriet en vejledning.

- Det er vigtigt, at det er krystalklart, at man kan få anerkendt coronavirus som en arbejdsskade, hvis sygdommen skyldes arbejdet.

- Det er selvfølgelig altid en konkret vurdering, men er man i frontlinjen på et sygehus, er det meget sandsynligt, man kan være blevet smittet der, skrev beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) her.

/ritzau/