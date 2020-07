Kort prioriteringsliste ved uddannelsessøgning bekymrer minister. Der er frist for kvote 1-søgning søndag.

Det er en bekymret uddannelses- og forskningsminister, der kigger på de foreløbige tal for årets ansøgninger til de videregående uddannelser.

Selv om man kan søge otte prioriteter, har de foreløbige ansøgere til de videregående uddannelser i gennemsnit søgt i 2,6 uddannelser på deres prioriterede liste.

Det er for lidt, mener ministeren, Ane Halsboe-Jørgensen (S), som minder om, at man stadig kan nå at søge bredere.

For kampen om pladserne bliver formentlig skarpere i år, da flere forventes at søge uddannelse på grund af coronakrisen.

- Jeg frygter i lyset af coronakrisen, at rigtig mange unge søger uddannelser. Og hvis der ikke søges bredere, kommer vi til at afvise mange, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Der var frist for kvote 2-søgning i marts, og her søgte 5066 flere ind end sidste år.

I alt har cirka 85.000 på nuværende tidspunkt søgt ind på en videregående uddannelse via kvote 2- eller kvote 1-ansøgninger.

