Den netop fratrådte overborgmester i København, Frank Jensen, belastes nu af et nyt vidneudsagn om sexisme.

Det sker efter, at han i et stort interview i Berlingske søndag beklagede sig over, at han har fået en hård medfart i sin bratte afsked med politik.

»Jeg er blevet beskyldt for, at jeg har kysset på øret eller slikket på halsen. Helt ærligt: Det gør jeg altså ikke,« lød det blandt andet fra den tidligere socialdemokratiske overborgmester.

Det er tv-værten og sangeren Annette Heick dog bestemt ikke enig i.

I en klumme i B.T. beretter hun detaljeret, hvordan Frank Jensen under et arrangement i 2010 i forbindelse med Øresundsbroens 10-års jubilæum uden varsel pludselig slikkede hende i øret.

Det skete, mens de stod ved siden af hinanden sammen med andre VIP-gæster og betragtede det aftenfyrværkeri, der markerede festdagen.

Her var Annette Heick hyret som konferencier ved Øresundsbroens officielle festarrangement på Luftkastellet ved Malmø, hvor der blandt andet blev serveret lokale delikatesser som gedeost fra Ven og majskylling fra Skåne.

Hun havde egentlig kun tænkt sig at nævne episoden overfladisk i forbindelse med en kommende selvbiografi, hvor det ikke var hendes oprindelige hensigt at identificere Frank Jensen.

Men efter at have læst hans udtalelser i Berlingske-interviewet er hun blevet så provokeret, at hun har følt trang til at hjælpe hans hukommelse på gled omkring begivenhederne ved bro-jubilæet.

»Mens vi står der og ser op på nattehimlen og fyrværkeriet, mærker jeg en våd tunge i mit venstre øre. Jeg vender hovedet og ser overborgmesteren stå med et kælent blik ved siden af mig. Hvad gjorde jeg? Jeg gik væk.«

Annette Heick understreger i sin klumme, at hun ikke har behov for, at han skal stå frem og erkende, hvad han i sin tid gjorde ved hende.

»Jeg er 100 procent ligeglad med en undskyldning. Frankie my dear, I don't give a damn! I min optik var der tale om en mand, der opførte sig ulækkert og uprofessionelt. Dér stod jeg og havde gjort mig umage og lagt ugers arbejde i min indsats, og så kommer en mand, om hvem man måtte forvente, at han gjorde det samme i sin høje stilling, og så opfører han sig på den måde,« tilføjer hun.

B.T. kontaktede allerede søndag eftermiddag Frank Jensen og forelagde ham Annette Heicks oplevelse.

I første omgang lød reaktionen, at han ikke havde nogen kommentarer.

Fire minutter efter ringede den afgåede overborgmester dog tilbage og oplyste, at han simpelthen ikke kunne huske, om han overhovedet havde været til stede ved arrangementet for Øresundsbroens 10-års jubilæum. Det ville han nu forsøge at google sig frem til.

Og yderligere en halv time senere skrev Frank Jensen søndag eftermiddag i en sms til B.T., at han først kunne få adgang til sin tidligere overborgmester-kalender, når sekretariatet på rådhuset åbnede mandag.

Mandag eftermiddag er Frank Jensen ikke vendt tilbage, og han tager ikke telefonen ved B.T.s henvendelser.

Foreløbig to vidner har dog – ud over Annette Heick – over for B.T. bekræftet hans tilstedeværelse ved broreceptionen, hvor han også optræder på billeder fra arrangementet.

Til stede ved festarrangementet var også flere ministre fra begge sider af Øresund, andre toppolitikere og erhvervsfolk samt Københavns tidligere overborgmester Jens Kramer Mikkelsen, der modtog en såkaldt ildsjælpris ved festen.

Netop slik i øret og på halsen har tidligere været beskrevet som en Frank Jensen-specialitet af nogle af de omkring en halv snes kvinder, som ifølge Jyllands-Posten har kunnet fortælle om krænkende adfærd, der involverer den nu tidligere overborgmester.