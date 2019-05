Hun kalder gerne en spade for en spade. Lider bestemt ikke af angst for at tage bladet fra munden. Men én ting kan kaste hende ind i tvivlens hjørne.

»Jamen, det ligner slet ikke mig. Jeg plejer bestemt ikke at være vægelsindet,« siger Annette Heick. Næsten undskyldende.

Det er dét kommende folketingsvalg, der har sendt den populære sangerinde og skribent til tælling. Et valg, hun foreløbig beskriver som 'det vildeste, hvor alt kan ske'.

Men også ét, hvor den ellers handlekraftige Annette Heick ganske enkelt ikke ved, hvor på stemmesedlen hun skal placere sit kryds.

»Jeg føler mig totalt partiløs. Jeg aner ikke, hvad jeg skal stemme. Jeg har aldrig – som i ALDRIG – været så meget i tvivl.«

Som ung var hun medlem af Venstres Ungdom, men erkender blankt, at det er 'mange mange år siden', at hun har kunnet identificere sig med partiet.

»Jeg ved knap nok, om jeg overhovedet tilhører blå blok. Når jeg tager en af de dér test på nettet, ligger jeg på konservativ, men med nogle ting er jeg nok mere socialdemokrat,« siger hun og fortsætter:

»Der er dage, hvor jeg bliver så fandenivoldsk, at jeg tænker 'så kan det også være lige meget, jeg stemmer på Riskær'. Bare for at gøre noget fuldstændig anderledes.«

Er det virkelig dét, vi snakker om? Annette Heick om politikernes dagsorden

Hun ved dog med sikkerhed, at hun aldrig bliver så fandenivoldsk, at hun stemmer på Rasmus Paludans Stram Kurs.

»Alle har lov til at have en holdning. Og personligt er jeg meget langt fra at dele Rasmus Paludans holdninger. Men dét, der gør ham rigtig farlig, er, at man meget nemt kan komme til at undervurdere ham.«

»Manden er begavet og ved udmærket, hvad han har gang i. Og han taler durk ind i noget, som rigtig mange mennesker er enige i. At jeg så synes, at han er farlig, imponerer ikke rigtig dem, der synes, at han har ret.«

Til gengæld ville hun ønske, at de store etablerede partier var lidt mere klare i spyttet i deres budskaber. For hun er ufattelig træt af, at budskaberne pakkes ind i pænhed.

»Kom med noget kant, så jeg kan mærke jer,« lyder hendes opfordring.

»Jeg vil hellere have, at de siger deres fuldkommen personlige ærlige mening i stedet for, at den tilpasses de populære standpunkter.«

»Hellere én, som jeg uenig med, end vandmands-agtig blæver!« mener Annette Heick.

Blæveret bidrager nemlig i stor stil til, at hun aldrig har været mere i tvivl. Og samtidig er der mange ting, hun savner i dansk politik.

»Jeg synes, at vores medmenneskelighed helt er forsvundet. Man skal langt ud på venstrefløjen for at finde den.«

»Men dér er jeg til gengæld dybt uenig med dem i deres øvrige politik. Så jeg kan slet ikke finde ud af det,« erkender Annette Heick.

»Men jeg har både De Konservative, De Radikale og Socialdemokratiet inde i billedet. Venstre tvivler jeg på, og Riskær tror jeg trods alt heller ikke, at det lander på. Jeg ligger alle og ingen steder på én gang.«

»Jeg har aldrig følt mig så partiløs. Og jeg frygter, at jeg ender med at stå i valglokalet og stemme blankt. Det har jeg aldrig nogensinde prøvet før.«