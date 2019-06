Venstre-dramaet i Nordsjælland er afgjort.

Således er partiets tre mandater gået til Sophie Løhde, Hans Andersen og Claus Hjort Frederiksen.

De personlige stemmetal viser, at afgående innovationsminister Sophie Løhde blev topscorer med 11.637 personlige stemmer, mens den nuværende beskæftigelsesordfører Hans Andersen fik 7.444 personlige stemmer.

Han var ellers udset til at skulle kæmpe hårdt med Anna Libak om det sidste mandat, men det blev i stedet afgående forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, der tog det sidste Venstre-mandat i Nordsjælland med 145 flere personlige stemmer end journalisten Anna Libak.

»Jeg tabte med anstand. Der var to ministre og en anden politiker med erfaring. Jeg er ked af at tabe, men de er dygtige mennesker, og de fortjener at komme ind,« siger Anna Libak.

Hun siger nu til TV2 Lorry, at hun opgiver at stille op igen.

»Jeg prøver ikke igen næste gang. Jeg har ikke mistet troen på det politiske system, men det skyldes min høje alder. Jeg er fyldt 50, og nu har jeg givet det en chance,« siger Anna Libak.

Hun har ikke nogen 'fuld, fed og færdig plan for fremtiden', men vil fortsætte med at skrive bøger og artikler, siger hun til TV2 Lorry.

Omvendt er Hans Andersen ovenud lykkelig for resultatet.

»Jeg er enormt glad og lykkelig for den store opbakning, jeg har fået fra vælgerne. Det skal nu følges op, og jeg vil fortsat arbejde for bedre infrastruktur i Nordsjælland. Det gælder blandt andet motorvejene til Frederikssund og Hillerød,« siger Hans Andersen.

Spørgsmål: Du slår Claus Hjort Frederiksen med mere end 1000 personlige stemmer. Hvad siger du til det?

»Det er et udtryk for, at jeg er Nordsjælland i mit hjerte, og det kvitterer vælgerne for. Det er jeg meget glad og tilfreds med.«

Hans Andersen siger til TV2 Lorry, at han håber på at kunne fortsætte som beskæftigelsesordfører og medlem af Transportudvalget.