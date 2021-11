»Alle er bare enige med hinanden om, hvad der skal ske.«

Sådan lyder den foreløbige anmeldelse af valgkampen fra regions- og byrådskandidat Ann-Britt Hauken, der stiller op for De Lokalnationale.

Faktisk oplever hun det som en generel tendens i kommunalvalgkampen anno 2021, at særligt de etablerede partier helt undlader at give sig til kende over for vælgerne.

»Det er min personlige opfattelse, at de etablerede partier generelt er bange for, at de mindre partier og lokallister med deres nye forslag kan vippe dem af pinden. De vil gøre alt for at beholde magten,« siger Ann-Britt Hauken.

Odenseanske vælgere kommer ved valget 16. november til at støde på Ann-Britt Hauken på stemmesedlen ved dette års regionsrådsvalg.

Værst oplever hun dog tilstandene i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor hun stiller op til kommunalbestyrelsen.

»Der er ingen, der kommer med konkrete forslag,« siger Ann-Britt Hauken og fortsætter:

»Vælgerne har ikke en chance for at skille de allerede siddende kandidater fra hinanden, fordi de har travlt med at være enige med hinanden.«

Ann-Britt Hauken tror, at det skyldes et forsøg på at beholde magten, at de to store partier i kommunen, Venstre og Socialdemokratiet, har rottet sig sammen mod alle andre. De styrker simpelthen hinanden gennem rygklapperi og ros til hinanden.

Også kandidat for Det Konservative Folkeparti Christian Trodsøe oplever, at vælgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune ikke bliver klogere af den måde at drive valgkamp på.

»De er enige om alt, og der er ikke noget at diskutere. De mener, at de har truffet alle de rigtige valg, og så skyder de ellers alle nye ideer ned,« siger Christian Trodsøe og fortsætter:

»De må selvfølgelig selv om, hvordan de driver valgkamp, men det er ærgerligt, at der ikke er plads til nye ideer. Jeg er decideret bekymret over, at der intet nyt kommer til at ske i Faaborg-Midtfyn Kommune med dem bag roret.«

Kandidat for Det Konservative Folkeparti Christian Trodsøe bakker Ann-Britt Hauken op, når det kommer til valgkampen. De store partier tromler de små, oplever Christian Trodsøe. Foto: Det Konservative Folkeparti. Vis mere Kandidat for Det Konservative Folkeparti Christian Trodsøe bakker Ann-Britt Hauken op, når det kommer til valgkampen. De store partier tromler de små, oplever Christian Trodsøe. Foto: Det Konservative Folkeparti.

De to var så sent som torsdag aften med til et debatmøde om kommunalvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune, men det var både fladt og kedeligt, lyder det fra de to.

»Snakken faldt kun på, hvor hårdt det er at lave budgetter, og hvor deprimerende det er at skulle ud med sparekniven. Det nytter jo ikke noget. Man er nødt til at have noget gejst og vilje,« tilslutter Ann-Britt Hauken sig.

Men tager man kritikken med til Venstres borgmesterkandidat i Faaborg-Midtfyn Kommune, så foregår der meget andet end rygklapperi mellem Socialdemokratiet og Venstre.

Han mener dog stadig, at de er gode til at finde løsninger sammen.

»Vi har en forpligtigelse over for vælgerne til at finde løsninger sammen på trods af eventuelle uenigheder,« siger Venstres Kristian Nielsen og fortsætter:

»Vi har sat retningen for kommunen, og det kan da godt være, at det virker en smule gråt og kedeligt, men vi mener, at det er en sikker måde at udvikle kommunen.«

Men betyder det så, at kritikerne har ret, og der ikke er forskel på Venstre og Socialdemokratiet i kommunen? Kommer du for eksempel til at udfordre borgmesterposten?

»Jeg vil selvfølgelig gerne være borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, ligesom Hans Stavnsager (den nuværende socialdemokratiske borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, red.) også gerne vil være borgmester. Men vi vil begge være trygge, hvis det skulle ende med at blive modparten, der tager posten.«