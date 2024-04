Både Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne siger nu, at forsvarsminister Troels Lund Poulsen har talt usandt om behovet for værnepligt for kvinder.

Den 31. marts skrev forsvarsministeren på det sociale medie X følgende:

»Værnepligt – også for kvinder – er en forudsætning for at løse Forsvarets opgaver i fremtiden.«

Men den analyse stammer ikke fra Forsvaret, kunne Jyllands-Posten afsløre i weekenden.

Avisen beskrev, at Forsvaret havde udarbejdet en analyse med flere muligheder for, hvordan man kunne øge ligestillingen i Forsvaret, men analysen nævnte ikke, at kvindelig værnepligt var en forudsætning for, at Forsvaret kunne løse sine opgaver i fremtiden.

»Det er jo ikke sandt, hvad Troels Lund Poulsen skriver. Det er ikke det, som Forsvaret anbefaler. De anbefaler hverken det ene eller det andet,« siger Lise Bech, Danmarksdemokraternes forsvarsordfører, som fortsætter:

»Jeg synes, det er trist, at Troels Lund Poulsen skriver noget, som ikke er sandt for at overbevise nogen om, at det er nødvendigt at løse Forsvarets opgaver.«

Også Liberal Alliance mener, at Troels Lund Poulsens udsagn er direkte forkert.

»Kvindelig værnepligt er IKKE en forudsætning for Forsvaret, men det har været evident og logisk for mig hele tiden,« siger Carsten Bach, forsvarsordfører for Liberal Alliance, som fortsætter:

»Man kan skrue på kapaciteten i Forsvaret på alle mulige måder. For eksempel kan man forbedre de løn- og arbejdsvilkår, som der er for øjeblikket.«

Carsten Bach mener, at den nuværende regering – som han kalder socialdemokratisk – gerne gør brug af tvang, når den får muligheden.

»Man kan gøre meget for at sikre, at Forsvaret kan løse sine opgaver. Men regeringen vil gerne gøre brug af tvang. Det er det samme man så, da store bededag blev afskaffet,« siger Carsten Bach.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen erkender overfor B.T., at opdateringen på X ikke baserer sig på en faglig analyse fra hverken Forsvaret selv eller egne eksperter.

»Det er min politiske vurdering. Forsvaret siger, at man selvfølgelig godt kan drive et forsvar uden brug af kvindelige værnepligtige,« siger han til B.T. og fortsætter:

»Men skal vi have et fremtidssikret forsvar, som er stærkere og mere mangfoldigt, så er det, jeg siger, at vi skal have kvindelig værnepligt.«

Men når du skriver, at kvindelig værnepligt er en forudsætning for, at Forsvaret kan løse sine opgaver i fremtiden, så lyder det som en faglig vurdering?

»Det er min politiske vurdering.«

Du har ikke en analyse eller en ekspert, som siger, at det er en nødvendighed med kvindelig værnepligt?

»Vi har jo den erfaring, at hvis Forsvaret har en bredere sammensætning med hensyn til kvinder og mænd, så gør man det bedre. Det er ikke en ny erkendelse,« siger Troels Lund Poulsen uden at uddybe, hvor han har erfaringen fra.