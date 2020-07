En plakat, der umiddelbart ser ud til at komme fra lokalafdeling af Enhedslisten, får kritik fra De Radikale.

På det sociale medie Twitter florerer et billede af en plakat, der umiddelbart er lavet af Enhedslisten Nordvest, der bærer udsagnet "De Radikale ud af Folketinget".

De to partier er begge støttepartier for den socialdemokratiske etpartiregering under Mette Frederiksen (S). Og i Folketinget har de samarbejdet uden voldsomme sværdslag siden regeringsskiftet sidste sommer.

- Dette havde jeg godt nok ikke forventet fra Enhedslisten, som jeg har godt samarbejde med i dagligdagen. Sikke et lavmål, skriver De Radikales retsordfører Kristian Hegaard på Twitter.

Enhedslistens presseafdeling var onsdag formiddag ikke opmærksomme på plakaten. Senere har partiets officielle Twitter-profil dog skrevet på Twitter:

- Vi kender ikke til plakaten på fotoet og ved ikke, hvem der har lavet den. Der står Nordvest i hjørnet. Vi mener selvsagt, at det er vælgerne, der skal bestemme, hvem der sidder i Folketinget - ikke Enhedslisten.

Til Ritzau siger De Radikales udlændingeordfører, Andreas Steenberg:

- Jeg synes, at man skal have et lidt højere kampagne-niveau end det.

- Vi har et fornuftig samarbejde med Enhedslisten på eksempelvis udlændingeområdet og uddannelsesområdet. Men er meget uenige på det økonomiske.

- Jeg ved ikke, om det er det, der har fået dem til at lave sådan en kampagne. Jeg synes hellere, man skal fortælle, hvad man selv står for, end at gå efter andre partier på den måde.

/ritzau/