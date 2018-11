Oppositionen klager over alle skandalerne, og Lars Løkke føler sig snydt og bedraget

Lars Løkke bliver hårdt angrebet for at lede et land, hvor der næsten ikke er nogen ende på skandalerne i finansverdenen og det offentlige.

Angrebet kommer fra S-formand Mette Frederiksen og SF-formand Pia Olsen Dyhr, der ikke lægger fingrene imellem i tirsdagens spørgetime i Folketinget.

»Vi ser skandalen i Socialstyrelsen, hvidvask i bankerne, milliardsvindel med udbytteskat. Der kommer hele tiden nye afsløringer, og det bliver værre og værre.« siger Mette Frederiksen.

»Vores samfundskontrakt er truet. Mange danskere spørger sig selv, hvordan andre kan slippe af sted med ikke at betale den skat, de skal, når man selv gør. Danskernes tillid til myndighederne har lidt skade,« lyder det fra Mette Frederiksen, der foreslår, at Finanstilsynet bliver splittet op i to, og at der kommer offentlige repræsentanter i bankernes bestyrelser.«

»Finanstilsynet skal splittes op, så det mere kedelige banktilsyn ligger i Nationalbanken, og Finanstilsynet kan arbejde mere fokuseret, ligesom Bagmandspolitiet,« siger hun.

Lars Løkke afviser begge forslag. Men han er selv rystet over de mange skandaler.

»Jeg føler mig svigtet og bedraget af en sektor, der ikke har opført sig ordentligt. Ansvaret, tilliden og trygheden i vores samfund svigtets i sagerne om hvidvask og udbytteskab. Vores fællesskab udsættes for bedrag på det groveste. Det er gift for tilliden og undergravende for fællesskabet,« siger han.

»Som en, der grundlæggende tror på markedsøkonomien, føler jeg mig i den grad svigtet ved, at danske banker har deltaget i eventyr, der helt grundlæggende piller ved tilliden til systemet. Det skal rettes op, men ikke med hovedet under armen.«

»Forslaget om at dele Finanstilsynet op var allerede på banen sidst, jeg var statsminister. Men den efterfølgende regeringen - den regering, som Mette Frederiksen selv var del af, forkastede forslaget. Det er et forslag, som har været nærstuderet,« siger Lars Løkke Rasmussen.

B.T. har bedt Finanstilsynet om en kommentar til kritikken, men de henviser til Erhvervsministeriet. DJØF er imidlertid skuffede over, at Lars Løkke omtaler hele finanssektoren.

»Jeg er meget overrasket over, at han omtaler en hel sektor på den måde. Der arbejder omkring 70.000 mennesker og langt de fleste er dygtige og troværdige,« siger formanden for DJØF Privat, Henrik Funder til B.T.

»Det er klart, at nogle i toppen har brudt regler, og det skal undersøges. Men det er helt skudt ved siden af at kritisere en hel sektor,« siger han.