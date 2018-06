Hun er blevet kaldt ‘den mest magtfulde kvinde i en verden fyldt med ustabile mænd’, men inden for det næste døgn kan det hele krakelere for 63-årige Angela Merkel.

For ikke alene led den tyske kansler et sviende nederlag ved sidste valg, som resulterede i, at hun var 171 dage om at danne ny regering. I disse timer kæmper hun også for sin overlevelse på et ophedet og betændt EU-topmøde om flygtninge og migranter.

»Europa står over for mange udfordringer. Men dén, der handler om migration, kan blive knald eller fald for EU,« udtalte Angela Merkel inden mødet. Men glemte at nævne, at det i højeste grad også kan blive knald eller fald for hende selv.

»Det er vist uden for diskussion at kalde det for hendes livs krise. Det ser værre ud, end det nogensinde har gjort før,« siger Lykke Friis, der om nogen har fingeren på den tyske puls.

Tæt på én million flygninge og migranter er strømmet til Tyskland, siden Angela Merkel i 2015 åbnede grænserne. Her demonstreres dog mod stramninger i lovgivningen. Foto: CHRISTOF STACHE/AFP Vis mere Tæt på én million flygninge og migranter er strømmet til Tyskland, siden Angela Merkel i 2015 åbnede grænserne. Her demonstreres dog mod stramninger i lovgivningen. Foto: CHRISTOF STACHE/AFP

Og den dunker heftigt netop nu, hvor hendes indenrigsminister, Horst Seehofer - som tilhører det stærkt konservative CSU - har truet med at lukke grænserne i delstaten Bayern for at forhindre asylansøgere i at komme ind i Tyskland, hvis ikke Merkel vender hjem fra mødet med en acceptabel løsningsmodel.

Kritikere vil nok sige, at Angela Merkel ligger, som hun har redt.

Da hun i 2015 - i modsætning til de fleste andre europæiske lande - åbnede de tyske grænser for strømmen af flygtninge, tændte hun lys i mange desperate menneskers øjne. Men de mange - mener flere - blev for mange. Næsten én million flygtninge tog Tyskland imod.

Hun er én, man absolut ikke skal undervurdere. Lykke Friis om Angela Merkel

Utilfredsheden med hendes for blødsødne politik voksede og har den seneste tid ført til stramninger af lovgivningen. Men ikke nok, mener CSU - der udelukkende opererer i delstaten Bayern - som gerne så, at de flygtninge og migranter, der allerede er blevet registreret eller har søgt asyl i et andet EU-land, konsekvent afvises. I dag sker det kun ved landets relativt få paskontroller.

Den stramning falder på ingen måde i god jord hos Angela Merkel, som, siden flygtningekrisen var på sit højeste, har været en ihærdig forkæmper for, at det er et fælles europæisk ansvar, at hvert EU-land må yde sit bidrag til en løsning.

Ifølge koalitionspartiet CSU er grænsekontrollen alt for lemfældig i Tyskland. De vil derfor bremse flygtninge- og migrantstrømmen ved hjælp af grænsebomme. Foto: MICHAELA REHLE/Reuters Vis mere Ifølge koalitionspartiet CSU er grænsekontrollen alt for lemfældig i Tyskland. De vil derfor bremse flygtninge- og migrantstrømmen ved hjælp af grænsebomme. Foto: MICHAELA REHLE/Reuters

Og det er dén løsning, som Angela Merkel meget gerne skulle hente med hjem fra EU-topmødet. Hvis ikke, sænker CSU bommen i Bayern, lyder truslen, som i værste fald kan tvinge Tyskland ud i en regeringskrise og koste Angela Merkel posten som forbundskansler.

»Men,« siger Tysklands-eksperten Lykke Friis, »jeg ville nok vente lidt med at skrive nekrologen.«

»Merkel er en politiker og et menneske, der i den grad såvel privat som politisk altid har formået at komme sig igen efter nærdødsoplevelser.

Hun har været ved at miste sit politiske liv adskillige gange, bl.a. da hun var med til at fyre Helmut Kohl, så på den måde er hun én, man absolut ikke skal undervurdere. Og man skal ikke glemme, at den tyske forfatning er sådan skruet sammen, at hvis man skal vælte Merkel, så skal man være i stand til at skaffe en kandidat, der kan samle flertallet i Forbundsdagen. Og det er svært at få øje på, hvem det er,« lyder vurderingen fra Lykke Friis, som også kun kan finde én forklaring på, hvorfor indenrigsministeren har sat Angela Merkel bommen for døren lige nu.

EU- og Tysklandsekspert Lykke Friis. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere EU- og Tysklandsekspert Lykke Friis. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

»I den koalitionsaftale, der blev indgået for over tre måneder siden, fik CSU jo alt, hvad de bad om: En øvre grænse for flygtninge og en øvre grænse for familiesammenføringer. Og siden aftalen blev indgået, er der sket et fald i flygtningestrømmen, så der er ikke sket noget, der gør, at det er nødvendigt at gribe til en ny handling. Såsom at afvise asylansøgere ved grænsen.

Så det eneste, der efter min mening gør, at Horst Seehofer truer med grænsebomme, er, at der skal være delstatsvalg i Bayern 14. oktober, hvor hans parti CSU står til at tabe. Men faktisk er Merkel mere populær i Bayern end CSUs kandidater, så de har ikke engang folkestemningen med sig,« forklarer Lykke Friis, men medgiver dog, at EU-topmødet er en stejl bakke at forcere for Angela Merkel.

»Det ser da tungt ud, for hun kan jo sagtens komme hjem med en aftale, der objektivt ser ret godt ud. Men det er desværre ikke hende selv, der skal vurdere den. Det er CSUs Horst Seehofer og Markus Söder. Men man skal ikke glemme, at Angela Merkel har en evne til at overleve nekrologerne!«

5 ting du skal vide om EU-topmødet

Angela Merkels hensigt er at indgå aftale med de øvrige EU-lande om at tage asylansøgere tilbage, hvis de allerede er registreret i et andet land.

Striden om tvungen fordeling af flygtninge har stået på i årevis i EU.

En række lande bakker op om ideen om at sejle migranter - der er samlet op i Middelhavet - tilbage til steder uden for EU.

Flere og flere lande er - som Lars Løkke - tilhængere af, at der oprettes centre i eksempelvis Nordafrika, hvor migranternes sag kan behandles.

Italiens nye premierminister, Giuseppe Conte, vil have skrottet det nuværende asylsystem, der betyder, at asylansøgning skal behandles i første ankomstland. Dét land er nemlig oftest Italien.