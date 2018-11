Det kan godt være, at regningen havnede i den dyre ende, men resultatet er blevet 'smukt og præsentabelt', skriver udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) i en opdatering på Facebook om sit nyinddrettede kontor.

Tidligere på måneden kom det via en aktindsigt frem, at udenrigsministeren har haft de skatteyderbetalte spenderbukser på, da han indrettede sit kontor med nye møbler.

Et bord, 12 stole, et spejl, lamper og en ribbe for tilsammen 115.250 kroner. 15 Montana-reoler med låger til har kostet 42.343,50 kroner. Og derudover et tæppe til 32.185,50 kroner. Samlet 340.000 kroner, viste en aktindsigt, som Politiken har fået.

Mens de tidligere udenrigsministre Per Stig Møller (K) og Martin Lidegaard over for avisen gav udtryk for deres forundring over beløbet, forsvarede Anders Samuelsen sig med, at ministerkontoret er et udstillingsvindue for dansk design.

Liberal Alliance gik i 2015 til valg på minusvækst i det offentlige forbrug. Men det gælder altså ikke for ministerkontorer.

»Naturligvis skal vi prioritere statens midler med stor omtanke. Men jeg står altså meget gerne på mål for en prioritering, der gør, at vi kan præsentere Danmark bedst muligt, når verden er på besøg. Det synes nogle måske er ligegyldigt, men det gør jeg altså ikke,« sagde Anders Samulesen.

På Facebook giver han mandag alle syn for sagen.

'Min konklusion er, at det er blevet et virkelig smukt og præsentabelt kontor, der emmer af alt det, Danmark bør være kendt for: Dansk design, kvalitet, at vi er åbne og nysgerrige på verden omkring os, og at vi tør ranke ryggen,' skriver han i et længere opslag.

Samuelsen på sit kontor før renoveringen. Foto: Emil Hougaard/Ritzau Scanpix Vis mere Samuelsen på sit kontor før renoveringen. Foto: Emil Hougaard/Ritzau Scanpix

Når møblerne engang sælges videre, kan det ende med, at pengene kommer igen, mener udenrigsministeren.

'For kvalitet holder som bekendt prisen. Kys til alle haters. Tak til alle jer, der kunne se igennem alle forargelseshistorierne,' slutter han.

B.T. talte for et par uger siden med Märt Volmer, der er Estlands ambassadør i Danmark, i forbindelse med et møde med Dansk Folkepartis forsvarsordfører. Jeppe Jakobsen, på Christansborg.

Han bor noget mere asketisk. Efter han kom ind ved sidste valg, har han af egen lomme indkøbt puder og et tæppe i IKEA. Noget, ambassadøren ikke tog anstød af.

Det skal virkelig være dårlige møbler, for at det kan genere et møde. Så skal en stol være så vakkelvorn, at man dårligt kan holde balancen. Hvis der er pænt og rent og tingene er i ordentlig stand, har indretningen ingen stor indflydelse Jeppe Jakobsen (DF), forsvarsordfører

»Stolen var god, selvom den ikke var så komfortabel som min egen, men jeg kan ikke klage. Der var ikke noget, der på nogen måde kom i vejen for vores samtale. Jeg tænkte faktisk slet ikke over indretningen, mens jeg var der,« sagde Märt Volmer til B.T.

Jeppe Jakobsen køber heller ikke Anders Samuelsens præmis.

»Det skal virkelig være dårlige møbler, for at det kan genere et møde. Så skal en stol være så vakkelvorn, at man dårligt kan holde balancen. Hvis der er pænt og rent og tingene er i ordentlig stand, har indretningen ingen stor indflydelse,« sagde han.

Anders Samulesen er den anden politiker, der i den seneste tid er kommet i stormvejr på grund af sin kontorindretning. Alternativets Niko Grünfeld trak sig i oktober fra sin post som kultur- og fritidsborgmester i København efter et par ugers mediestorm, der handlede om udgifter på 130.000 kroner til kontorindretning og om urigtige oplysninger i sit cv.