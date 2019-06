Liberal Alliance mistede ni ud af 13 mandater og blev Folketingets mindste. Partistifter trækker sig.

Liberal Alliances leder, Anders Samuelsen, trækker sig fra sin post efter et stort nederlag ved folketingsvalget og intern kritik. Det siger han til Berlingske.

Han var selv med til at stifte partiet i 2008, men nu trækker den siddende udenrigsminister sig fra sin post.

Ved folketingsvalget onsdag mistede partiet ni ud af 13 mandater og blev Folketingets mindste parti sammen med Nye Borgerlige.

- Det er mit ansvar, at vi er endt der, hvor vi er, og der er brug for, at partiet får en mulighed for en ny start. Nu skal partiet videre, og det skal det uden mig.

- Derfor vælger jeg at trække mig. Det har jeg sådan set gjort op med mig selv inden, for vi havde en fornemmelse af, at det kunne ende sådan her. Jeg ville gerne have forladt politik på en anden måde. Men det er altid svært at forlade politik på det rigtige tidspunkt, siger han.

/ritzau/